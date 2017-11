Irska zabava ob dobri kapljici

Sveti Martin pa je pretekli vikend v prestolnici navdahnil slovensko-irsko prijateljstvo, ki se je manifestiralo s prešernim proslavljanjem ob njihovi najbolj znani znamki whiskeya. Radijec in pevec Tomaž Klepač je na zabavi ob sebi zbral priznane slovenske glasbenike in skupaj so preigravali irske uspešnice - od U2 do Thin Lizzy, zbrane pa so navdušili tudi King Foo. Med obema zelenima deželama pa so našli kar nakaj podobnosti.