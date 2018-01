In še zadnja izmed zvezdniške dvanajsterice, ki bo to pomlad plesala v šovu Zvezde plešejo, ki ju razkrivamo, sta legenda slovenske narodno-zabavne scene, energična bomba Ivica Vergan, ter komik, ki se z zabavni skeči tako zasvojen, da mu lahko rečemo kar Skečoholik, Sašo Stare!

Ivica Vergan (Foto: POP TV)

Poskočna in razigrana 67-letna Ivica je bila vabila v oddajo zelo vesela. "Nisem sploh upala, da bom kdaj kaj takšnega doživela, a očitno mi je usojeno. Zelo se že veselim!", je navdušena.

Ko je na odru, si daje duška s plesom, zdaj pa se bo morala nekoliko boj prepustiti vodenju soplesalca. Se mu bo prepustila? "Vsekakor, v vseh pozah," je navihana. Kaj pa koreografije, bo to izziv? "Jaz sploh ne vem, kaj koreografije so! Nikoli na nobeno pesem ne zaplešem popolnoma enako, plešem tako, kot me ponese srce. Tako da, ja, malo bo težko," pojasni.

A zanjo to ne bo težava, saj ima rada nove izzive, sploh takšne bolj nevarne, z veliko dozo adrenalina, polni doživetja. "Ne bojim se sodnikov, ne soplesalcev, nikogar, čutim edino neko odgovornost do soplesalca, da mu ne bi stopila preveč na prste in da ga ne bi slučajno kaj polomila v tem smislu," se je pošalila. Dodala je, da jo je hčera, ko je izvedela, da bo plesala, vprašala, če misli plesat tudi "umazani ples". Odgovorila je povsem v svojem stilu: "Ja, če bo treba, tudi! Saj to mora plesalec pazit, kako me bo ulovil, jaz se samo vržem, pa kar bo, bo!" Hčera ji je odvrnila: "Pa mama, ti nisi normalna!", sama pa pravi: "Takšna sem, kaj hočeš, tako je!"

Sašo Stare (Foto: POP TV)

Smeh pa je ključni del življenja še zadnjega zvezdniškega plesalca, ki ga predstavljamo. "A vi veste, koga kličete? A ste prepričani? Mene?", je bil odziv Saše Stareta, ko je prejel povabilo v oddajo. Pa ni dolgo razmišljal. "Zakaj pa ne, vedno je fino biti del kakšnega luštnega projekta. Končno pa bo tudi moje telo prišlo na svoj račun, saj sem komik in več ali manj govorim," nam je pojasnil.

Pa bo zdržal, da bo tiho med plesom? "Kdo pa pravi, da bom tiho?!" odgovarja. "Mislim, da boste vi presenečeni, kaj vse moje telo zmore," nam obljublja, sicer pa pravi: "Brez skrbi, ne bom prišel iz šova in odprl plesne šole Saša Stareta, to se ne bo zgodilo, to lahko obljubim. Razen če bom slučajno po kakšnem naključju zelo blestel!"

Ali ga je sploh česa strah? "Videti bom bolje, kot kadarkoli v življenju, oblečen bom bolje kot kadarkoli, ko me vidite, frizuro mi bo delal en profesionalec, kar se nikoli ne zgodi, tako da … Jaz bom, pa tudi če bom najslabše plesal in se najbolj osmešil, videti boljše, kot sem kadarkoli v življenju – tako da, jaz se tega veselim!," je pozitiven.