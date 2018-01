Iz plezalke v plesalko: 'Ples je moja druga strast!'

Nataliji Gros je po plezanju ples druga življenjska strast. (Foto: POP TV)

"Empatična, sočutna, iskrena, vesela, odločna, vztrajna, drzna, a ne predrzna, previdna, a tudi spontana, igriva, zabavna, radovedna," se odlično opiše simpatična Natalija Gros, nekdanja vrhunska športna plezalka, diplomirana profesorica športne vzgoje in producentka. 33-letnica se je s plezanjem začela ukvarjati pri rosnih šestih letih, vrhunec pa dosegla leta 2008, ko je v Parizu osvojila naslov evropske prvakinje v balvanskem plezanju in kombinaciji.

Po koncu kariere se je poročila s fotografom, režiserjem in scenaristom Juretom Breceljnikom, s katerim sta na svet komaj pozdravila hčerko Elo, ko se je zgodila huda tragedija, ki je zelo zaznamovala Natalijino življenje. Med snemanjem filma Zadnji ledeni lovci na Grenlandiji leta 2015 je njenega moža zadela možganska kap in je umrl. Star je bil komaj 41 let.

A Natalija se je po dveh letih in pol, odkar je izgubila življenjskega sopotnika, uredila življenje, si nekako opomogla in prišla k sebi, v hčerkici pa najde moč in navdih za pogum. "Ela je zdaj moj največji sonček," pravi.

Sodelovanje v oddaji Zvezde plešejo so uresničitev otroških sanj. "Ples je bil v mojih mislih že od mladih nog, vedno sem sanjala, da bi nastopala v latinskoameriških plesih," nam je zaupala. "Sodelovanje v oddaji mi pomeni predvsem priložnost, da se naučim nekaj, kar sem si vedno želela, a nikoli ni bilo časa za to, še bolj mi pa v tem trenutku pomeni eno veliko spremembo, ki si jo želim," je dodala.

Po dveh letih in pol, odkar je izgubila življenjskega sopotnika, si je po tragični situaciji končno uredila življenje in si nekako opomogla, zato vidi nastop kot izjemno priložnost, da naredi korak naprej k novemu življenjskemu poglavju. "Ples je moja druga strast. Vedno, ko vidim navpično ali previsno steno, umetno ali naravno, skalo ali pa karkoli, kar bi se dalo preplezati, mi poskoči srce. Enak občutek pa dobim tudi, ko zaslišim glasbo. In ples je pomemben del mojega življenja, vedno pa sem si želela, da bi bil še pomembnejši," pravi in zdaj se ji bo želja uresničila.

Veseli se tudi vseh glamuroznih oblek. (Foto: POP TV)

"Res že komaj čakam, se veselim celotnega procesa, preobrazb, vpliva plesa, estetike, lepega name kot na človeka in predvsem kot na žensko. V oddaji pa bo prisoten še glamur, kar bo dodalo še piko na i," je navdušena.

Prav plesnih oblek in čevljev se še posebej veseli, saj je v plezanju izjemno pogrešala ženstvenost, eleganco, estetiko, ličila, frizure, lepe oblekice, glamur. "V športnem plezanju je estetika lepotni minus, nima efekta. V plezanju se poudarja druge lastnosti, predvsem tehniko in moč ramenskega obroča, prstov, a namesto plesnih čeveljcev nosimo plezalne čevlje. Plesni čeveljci pa so, vsaj zame, simbol ženstvenosti," je pojasnila in dodala: "In ja, nora sem na čevlje s peto. Nimam jih veliko, a imela bi jih lahko celo omaro!"

Dodala je, da je bila vedno bolj kot ne v trenirkah in plezalnih oblačilih, zato si je od nekdaj želela, da bi lahko enkrat oblekla lepo plesno obleko, in zdaj se ji bo uresničila tudi ta želja.

Kakšna pa so pričakovanja? "Pričakujem, da se bom zabavala, da bom spoznala nove ljudi, ki z strastjo in srcem opravljajo svoje delo, da bom hkrati tudi trdo garala in 'švicala', ko se bom učila novih plesnih korakov, predvsem pa ko bo napeto ob nedeljskih oddajah v živo!" pravi.

Gledalcem pa sporoča: "Naj pred zasloni čim bolj uživajo ob zabavnih in atraktivnih plesnih točkah ter tudi sami sebe kdaj pa kdaj preizkusijo na plesnem parketu in začutijo to čarobnost plesa in glasbe!"