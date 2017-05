Iztok in Domen Valič v boksarskem ringu: Kdo jo bo skupil?

Dva boksarja, dve generaciji (Foto: Urška Boljkovac)

V predstavi Boksarsko srce sta svoje moči združila oče in sin, Iztok in Domen Valič, ki ju na televizijskih zaslonih vidimo v priljubljeni seriji Usodno vino.

Komična drama govori o dveh boksarjih in prepletu dveh generacij: prvi je odpisani starec Leo (Iztok), nekoč legendarni boksar, ki danes le še nemočno ždi v svojem stolu in prazno zre v steno, in drugi od energije prekipevajoč, nesramen in neotesan petnajstletnik Jojo (Domen).

Igralca, ki se po nekajmesečnem premoru skupaj vračata na gledališče odre, sta priprave na vnovično uprizoritev predstave Boksarsko srce vzela zelo resno. Ena od vaj je potekala kar v boksarskem ringu. Z njima pa smo se družili tudi mi. Več v prispevku zgoraj.