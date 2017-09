Jabolko ne pade daleč od drevesa

Naj jabolka v ozimnico padejo z bližnjega drevesa

Pri pripravi ozimnice izbiramo sveže sezonske pridelke, polne okusa. Tisti, ki so zrasli blizu nas in zato opravili krajšo pot do prodajnih polic, potrebujejo manj obdelave med transportom in so tako bogati z vitamini ter drugimi hranili. Poreklo vseh pridelkov znamke Hofer Tržnica se preverja v sodelovanju z neodvisnim laboratorijem, ki ugotavlja izvor posameznih pridelkov in potrjuje obljubo o lokalnem poreklu. Tako ste lahko popolnoma prepričani, da pridelki s Hofer Tržnice izvirajo naravnost z določene lokalne kmetije, polja, njive, iz sadovnjaka ali z vrta.

Nekaj okusnih idej

Jabolčni čatni

Čatni je indijska mezga ali priloga iz sadja in zelenjave, kisa ter številnih začimb. Pogosto je pikantna in sladko kisla. Primerna je kot priloga mesu, zelenjavnim jedem, lahko pa tudi kot namaz. V dobro zaprtem kozarcu na ustrezni temperaturi lahko čatni hranimo vsaj 6 mesecev.

Fino nasekljana jabolka, papriko in čili s semeni dodamo stekleno popraženi in z rjavim sladkorjem karamelizirani čebuli. Dolijemo izdatno količino kisa, po približno pol ure kuhanja na nizki temperaturi vse skupaj zmešamo s paličnim mešalnikom, nato še vroče preložimo v kozarce ter takoj dobro zapremo.

Jabolčna čežana

V lonec vsujemo na kocke narezana jabolka in jih pokapamo z limoninim sokom. Dodamo želirni sladkor in cimetovo skorjico ter mešamo do vrenja. Kuhamo do pol ure in vmes občasno pomešamo. Preden čežano nadevamo v čiste kozarčke, odstranimo cimetovo skorjico in čežano pretlačimo skozi cedilo, nato po želji primešamo med. Kozarčke dobro zatesnimo.

Jabolčni kompot

Očiščena in na majhne kocke narezana jabolka potopimo v vodo, ki smo ji dodali limonin sok, sladkor, cimetovo skorjico in klinčke. Vse skupaj zavremo in na nizki temperaturi kuhamo približno 10 minut. Odstranimo cimetovo skorjico ter klinčke, še vroč kompot pa preložimo v kozarce za vlaganje, ki jih lahko dobro zaprte v shrambi hranimo nekaj mesecev.

