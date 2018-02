Je kuharski mojster stopil na temno stran?

A post shared by Bine Volcic (@binevolcic) on Feb 12, 2018 at 3:04am PST

Kuharski mojster in novopečeni sodnik MasterChefa Bine Volčič, rock'n'roll chef gurmanskih presežkov in nekdanji šef kuharskega šova Gostilna išče šefa, je sledilce na Instagramu presenetil s fotografijo iz zdravstvene ordinacije. Objavil je namreč črno-belo fotografijo, na kateri nosi kisikovo masko, v komentarju pa je šaljivo zapisal legendarni citat 'jaz sem tvoj oče', ki smo ga lahko slišali v filmu Vojna zvezd - Imperij vrača udarec.

Nova sezona MasterChef Slovenija se kmalu vrača na POP TV.

Seveda so ga sledilci zaskrbljeno vprašali, kaj se mu je zgodilo in Bine je pojasnil, da se bori z bronhitisom, ki spada med nadležne, a tipične zimske bolezni, a zagotovo ni bolezen, ki se jemlje zlahka. Očitno je Bineta bolezen kar grdo ujela, kajti primoran je bil obiskati zdravnika.

"Da, res se zadnjih nekaj tednov loviva z mojim zdravjem, nekako mi ga ne uspe ujeti ... Upam, da je bronhitis zadnja epizoda moje zimske nadaljevanke padca odpornosti. Očitno bom moral po projektu MasterChef Slovenija na malo daljši oddih in si spet nabrati moči. Ker za zdravje žal ne skrbim dovolj, leta se nabirajo in bolj se moram posvetiti tudi bolj redni in zdravi prehrani. Priznam, da veliko raje kuham za goste kot pa zase. No, prvi korak v smeri boljšega prehranjevanja so sveže sadje in surova zelenjava za zajtrk."