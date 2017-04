Je že pripravljen na družinsko življenje?

Matjaž Kumelj je pred kratkim praznoval 30. rojstni dan. (Foto: Ivan Bliznetsov)

Matjaž Kumelj je pred dnevi praznoval okrogli jubilej. Pravi, da pri 30 letih ni nič drugače kot pri 29 in da je vse isto, saj dan na koledarju ne spremeni ničesar. Vesel je, da lahko živi in ustvarja.



''Nič se ni spremenilo, le še bolj delovno je, kar je super. Je pa res, da se pri teh letih dobro zavedam okolice in predvsem sebe, kar je zelo pomembno za vsako stvar, ki se je lotim,'' je povedal Matjaž, ki je imel rojstni dan bolj delovno obarvan. ''Letos sem imel rojstni dan ravno na nedeljo. Dan prej pa sem delal kot model v Avstriji. naslednji dan sem že bil na odru s predstavo Mammo mia, ampak sem si vseeno vzel čas in povabil prijatelje iz nekdanje skupine All4play … to je tradicija, ki je ne izpustimo. Prava zabava, kot si je želim, še pride na vrsto, o podrobnostih z zabave pa vam ne bom povedal (smeh).''





Matjaž Kumelj (Foto: Ivan Bliznetsov)

K rojstnemu dnevu seveda spadajo tudi darila. Slavljenec je za svoj 30. rojstni dan dobil zanimivo darilo, kot se je sam izrazil. ''Dobil sem vstopnico za adrenalinski park. Obožujem takšne stvari in bom darilo z veseljem unovčil in se zabaval cel dan.''



Ker se je danes starostna meja sklenitve zakonske zveze precej dvignila, se še vseeno najdejo pari, ki se odločijo za poroko. Med njimi je tudi ogromno Matjaževih prijateljev in prijateljic, ki v zadnjem času stopajo pred oltar. Kaj pa on? ''Delo v šovbiznisu je 'noro' in nepredvidljivo … Hitro se je treba odzvati in sprejemati odločitve za kariero, zato si je ob tem kar težko ustvarjati zasebno življenje, čeprav si ga recimo že zelo želim. Trenutno me čaka veliko projektov, tako da bo ta del še malo počakal. Če bi me kdo vprašal, ali sem pripravljen na družinsko življenje? Sem in sem bil že nekaj let nazaj … a potem izbereš drugo pot, čeprav vem, da bo vse ob svojem času … tudi izbranka pride takrat (smeh).''

Včasih si naredimo namišljen seznam, kaj želimo doseči do 30. leta. Matjaž si sicer načrtov za več let vnaprej ne dela, ampak je prepričan, da je treba imeti v življenju neki cilj.



''Sem zelo organiziran človek, lahko rečem, in tako odlično funkcioniram. Da bi si delal načrte za več let naprej, niti ne, ker se mi zdi, da že nekako posegam v usodo. Seveda je potrebno imeti cilj, biti deloven ... Ampak pri časovni omejitvi sem se že velikokrat uštel. Trenutno dajem velik poudarek svoji glasbeni karieri, saj želim, da bo trajala dolgo. Torej, izbral sem počasnejšo verzijo, a trdnejšo. Še vedno delam več stvari hkrati, tudi kot model, in sodelujem pri muzikalu Mamma mia, ki je še vedno tako uspešen kot pred dobrima dvema letoma. Po prav posebni želji ne hrepenim, a želim si ustvarjati glasbo in biti del večjih projektov, kjer zajema glasbo, tudi igro.''



30-letni pevec se je za rojstni dan na neki način obdaril tudi sam. Posnel je novo pesem Po svoji poti, pri kateri se je prvič preizkusil tudi kot pisec melodije.



''Moja naslednja pesem nosi naslov Po svoji poti in jo bom prvič predstavil na Slovenski popevki. Pesem je ustvarjena z mojo zdaj že kar stalno ekipo. Krešimir Tomec je napisal glasbo, melodijo pa tokrat prvič sam. Krešimir mi je poslal osnutek pesmi, kjer ni bilo melodije. Želel sem si jo narediti. Preprosto se je zgodilo, da sem pesem začutil in imel melodijo v glavi, kako naj bi šla. Zgodilo se je to, kar sem si želel. Špela Tomec je naredila odlično besedilo, malo drugačno kot pri mojih pesmih do zdaj. Želel sem, da ni klasična ljubezenska balada, ampak pesem, ki nagovarja ljudi, da smo si različni, in prav je tako, kajti vsak mora imeti svoj prostor pod soncem, ne glede na to, kaj je, komu pripada, kakšen je njegov namen … pomembna sta spoštovanje in ljubezen. Na to je prišel še vrhunski orkestrski aranžma, ki ga je naredil Boštjan Grabnar, takrat so bile kocine pokonci in sem vedel, da je to to. Upam, da bodo pesem ljudje začutili in spoznali moj namen.''