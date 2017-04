Jože Potrebuješ na hčerkin maturantski ples prišel z letalom

Jože je na hčerkin maturantski ples prišel naravnost s Sicilije. (Foto: osebni arhiv)

Jože se je takole zavrtel s hčerko Petro. (Foto: osebni arhiv)

Jože Potrebuješ je z ženo Andrejo na vrat na nos s križarke s Sicilije odletel v Ljubljano, da ne bi zamudil tega enkratnega dogodka. Jožetova hči Petra je sicer z odliko končala srednjo vzgojiteljsko šolo in je bila zelo vesela, da so na koncu lahko skupaj uživali na maturantskem plesu.

Zanimivo je, da so točno tisti dan, ko je ponosni Jože bil na hčerkinem maturantskem plesu, bili ostali trije Čuki na ''valeti'' oz. v Valletti - glavnem mestu Malte. Takoj po preplesani maturantski noči je cela družina Potrebuješ odletela v Barcelono, kjer se je pridružila ostalim Čukom na križarki in zabavala goste še naprej.

Še isti dan, ko Čuki prispejo s križarjenja, pa imajo že prvomajski nastop v Železnikih. Vsekakor jim letenja v teh dneh ne bo nikakor manjkalo.

Prve dni v maju pa se bodo Čuki mudili v Bohinju, kjer bodo dokončali snemanje videospota za novo uspešnico Ruzak. Poleg plesalcev Plesnega mesta, s katerimi Čuki sodelujejo že dolga leta, pa bo, po neuradnih podatkih sodelovala tudi plesalka Jagoda Batagelj, ki je z Jernejem plesala v oddaji Zvezde plešejo. Kakšna bo njena vloga in ali bosta z Jernejem spet uprizorila nepozaben dvig iz filma Umazani ples, nam ni uspelo izvedeti, saj so Čuki zelo skrivnostni. Več bo jasno 8. maja, ko bodo Čuki poleg pesmi in videospota Ruzak predstavili tudi novega člana.