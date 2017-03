Jubilejna 250. uprizoritev Fotra z Ladom Bizovičarjem

(Foto: Marko Delbello Ocepek)

Lado Bizovičar ob vseh svojih odmevnih projektih še vedno redno nastopa tudi v vlogi fotra. Ta vloga mu gre, vsaj na odru, odlično od rok. Z monokomedijo Fotr avtorja Bjarnija Haukurja Thorssona je v sedmih letih nasmejal že 75.000 Slovencev, na letošnji dan mučenikov pa je slavil jubilejno 250. uprizoritev. Zasluga za uspeh gre tudi režiserki Nataši Barbari Gračner, ki je med drugim podpisala režijo najuspešnejše slovenske gledališke predstave Jamski človek z rekordnimi 700 ponovitvami.

"Monokomedija ... Sam na odru ... Zveni osamljeno ... Ampak ni! Pri sleherni od 250 uprizoritev Fotra sem imel krasnega soigralca - občinstvo! Vsakič drugo in drugačno, in niti enkrat dolgočasno... Evo, zato jih je Fotr doživel 250! In ne nameravamo nehat – ne občinstvo ne jaz," pravi Lado.



Monokomedija Fotr navdušuje tako tiste, ki so pozitivne in negativne plati starševstva že spoznali, kot tudi tiste, ki jih to še čaka. Med slednjimi je tudi bodoči fotr iz publike, katerega je Lado v petek povabil na oder in mu s šopkom rož in tesnim objemom izkazal podporo in sočutje. Jubilejna 250. ponovitev je navdušila tudi Janeza Hočevarja Rifleta in ga popeljala več desetletij v preteklost, ko je postal oče štirim sinovom.