Jure v objemu Simone 'na vrhu sveta'?

45-letni Jure Košir in 36-letna Simona Škrobar sta očitno do ušes zaljubljena. Kako tudi ne bi bila, saj je pomladansko-poletni čas kot idealen za vroče romance, da pa je Simona dodobra spoznala njegovo družino pa priča dejstvo, da je bila z izbrancem Juretom in njegovimi tremi otroki, hčerkama Alino in Aniko ter sinom Jalnom, ki jih ima z nekdanjo ženo Alenko, pred mesecem na dopustu v Turčiji.

Parček, ki očitno ne pozablja na skupne aktivnosti na svežem zraku, je tako objavil ljubečo fotografijo s skalovja nad morsko idilo, Simona pa ima s seboj svojo čivavo Suri. Nad razgledom sta bila očitno navdušena tudi zaljubljenca. In kako tudi ne bi bila?