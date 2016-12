Kakšna imena so za svoje otroke letos izbirali naši estradniki?

Voditeljica POP IN Ota Širca Roš je 6. februarja rodila dečka. Z možem Borutom Širco sta svojemu prvorojencu nadela nenavadno ime s čudovitim pomenom: Prem, ki v sanskrtu pomeni ljubezen, je pa to tudi ena izmed najstarejših slovenskih vasi.

Na praznik ljubezni, 14. februarja, je večkratna državna in svetovna prvakinja v standardnih in latinskoameriških plesih 43-letna Katarina Venturini dobila najlepše darilo. Z možem Damjanom Kuzmičem sta dobila sinka, ki sta ga poimenovala Mark.

Miss Universe Slovenije 2010 Marika Savšek, poročena Jevnišek, se je 20. februarja z možem Jernejem razveselila drugega otroka. Hčerki Nikolini se je pridružila Manuela.

Pevka Manca Špik je 18. marca pri 35 letih prvič postala mamica, rodila je hčerkico Lano. Njen partner Borut Caf ima iz prejšnje zveze že 8-letno hčerko, s katero se Manca dobro razume.

Baletna solistka ansambla SNG Opera in balet Ljubljana ter žirantka v priljubljenem šovu Slovenija ima talent Ana Klašnja ter plesni trener Miha Krušič sta 22. aprila postala starša fantka, ki sta mu izbrala ime Jaša.

Glasbenika Alenka Gotar in Anže Šuštar sta se 5. maja razveselila sinčka Nikolasa.

Igralka Maja Martina Merljak je 19. maja prvič je postala mamica. S partnerjem, režiserjem Juretom Matjažičem, sta dobila sinčka Jonatana.

Nekdanja članica najstniške skupine Bepop Ana Praznik in njen partner Peter Auguštiner sta 20. maja dobila deklico, ki sta ji dala zanimivo ime Otja. Le nekaj časa pred tem je drugo hčerko rodila tudi druga Bepopovka Alenka Husić.

Plesalka ukrajinsko-ruskega rodu Nadiya Bychkova in nogometaš Mitja Škarabot sta 7. junija dobila deklico Milo.

Dan kasneje je postala mamica igralka Ajda Toman, znana tudi po vlogi zdravnice v priljubljeni slovenski seriji Usodno vino. S partnerjem, gledališkim režiserjem Jako Ivancem, sta se razveselila Tereze.

Igralki Vesna Pernačič in igralcu Andreju Murencu se je 18. junija rodil sin Krištof. Zanju je to bil prvi otrok, sicer pa ima Vesna iz prejšnje zveze že dva sinova, Filipa in Lovra.

Televizijska voditeljica Oriana Girotto in kitarist Matic Ajdič sta 28. junija postala starša malemu Edvardu. 42-letno Oriano so med nosečnostjo pestile manjše tegobe, zaradi težav, povezanih z ledvičnimi kamni in vnetji, je morala odstopiti tudi od kuharskega tekmovanja v oddaji MasterChef Slovenija. A so težave minile, Edvard pa se je rodil zdrav.

Priljubljena kuharica Ana Žonar Kristanc, znana po oddaji Ana kuha, je konec julija rodila drugega sina Liama. Med nosečnostjo je imela nekaj težav, borila se je tudi z diabetesom, na srečo pa se je mali Liam rodil zdrav in brez težav in razveselil starejšega bratca Timona.

Družina raperja Zlatka se je 8. septembra povečala še za enega člana. Hčerki Ni'ja Nur in Aina Nur sta dobili bratca Aylana Alija.

Manekenka Iris Mulej in njen partner Admir Barčić, ki sta skupaj od lanskega poletja, sta 10. septembra postala starša deklice Isabelle. Za Iris je to prvi otrok, Admir pa ima hčerko tudi iz prejšnje zveze.

A photo posted by Iris Mulej �df08 (@iris_mulej) on Dec 18, 2016 at 11:31am PST

Najboljši slovenski hokejist Anže Kopitar in njegova soproga Ines sta se 5. oktobra razveselila sinčka Jakoba, tako pa je mala Neža, ki se je rodila marca 2015, dobila bratca.

Zmagovalka 2. sezone priljubljenega šova Slovenija ima talent Julija Kramar Bajt se je 30. novembra po dveh deklicah razveselila še fantka. Z možem Primožem Bajtom, ki sta se poročila julija letos, sta ga poimenovala Lex. Julija ima iz prejšnje zveze hčerko Giulio, s Primožem pa imata hčerko Tiano.

V začetku decembra se je pevka Rebeka Dremelj razveselila druge hčerke. Z možem Sandijem Škalarjem sta jo poimenovala Sija, tako pa je njuna prvorojenka Šajana dobila sestrico.

Slovenska šampionka v smučarskem teku Petra Majdič je 22. decembra, na svoj rojstni dan, drugič postala mamica. Tudi tokrat je rodila deklico.