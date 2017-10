Katarina Čas obsodila spolne napade na ženske

Katarina Čas se je oglasila na Twitterju. (Foto: Reuters)

Harvey Weinstein (Foto: AP)

Harvey Weinstein je s svojimi dejanji poskrbel za škandal, ki je zamajal celotno zabavno industrijo v Hollywoodu in po svetu. Samo peščica velikih imen se je opogumila in javno obsodila Weinsteinove zlorabe, čeprav je on seveda vse obtožbe o seksu brez soglasja silovito zanikal.

Na Twitterju se je oglasila tudi naša uspešna igralka Katarina Čas, ki je svoje igralske sposobnosti pokazala tudi čez lužo.

41-letna igralka je kratko in jedrnato zapisala: ''Nihče ni nedotakljiv,'' in zraven delila naslovnico revije Variety, na kateri se je seveda znašel razvpiti producent Weinstein, naslovna zgodba pa se glasi ''Konec igre''. Kot se zapisali odgovorni pri omenjeni reviji bi Weinsteinov škandal končno lahko spremenil hollywoodsko kulturo tajnosti.

Časova je na vprašanje, ali je slavnega producenta imela priložnost spoznati, na Twitterju odgovorila: ''K sreči ne.''