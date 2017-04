Kataya o otrocih: Čim več, tem bolje

A post shared by KATAYA KATJA (@katayaxx) on Mar 22, 2017 at 12:57pm PDT

Kataya in Tim (Foto: Kolosej PR)

Poleg petja, je njena velika strast sinhronizacija risank. Kataya je svoj glas posodila že kar nekaj risanim junakinj. Ena tistih, ki je v njeni karieri pustila največji pečat, pa je bila Smrketa.



''Zadnje čase opažam, da me otroci še posebej obožujejo in opazijo na nastopih, zato vedno pravim, da so otroci najboljša publika na svetu. Trenutno se ukvarjam tudi z animacijo otrok na rojstnodnevnih zabavah, kjer jih obiščeta tako Smrketa kot Kataya. Skupaj pojemo, plešemo, izvajamo posebne vaje in se še kaj naučimo. Posnela sem že veliko sinhroniziranih filmov, vendar me otroci najbolj poznajo prav po Smrketi! In zadnji film, ki je v kinih je prav čaroben, saj se dotakne poslanstva Smrkete ter njenega izvora in dejstva, da se vsak trenutek lahko odločimo, kaj si želimo biti ali postati,'' je za 24ur.com povedala Kataya.

Film Smrkci 2, kjer Kataya navdušuje kot Smrketa, si lahko ogledate na POP TV na velikonočni ponedeljek, 17. aprila, ob 16.50 na POP TV.

30-letnica je še vedno srečno zaljubljena, o naslednjem koraku s partnerjem Timom Kopušarjem pa za zdaj še ne razmišljata. Dejstvo pa je, da si nekega dne želi postati mama.



''Tudi Tim ima zelo rad otroke in oba si jih želiva ob svojem času. Čim več, tem bolje (smeh),'' je še dejala.