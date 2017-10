Kdo oblači predsedniške kandidate in kandidatke?

Vse oči so uprte v njih, zato morajo zdaj paziti na vsako podrobnost - kandidati za predsednika Slovenije namreč, ki morajo poskrbeti tudi za to, da so na vseh javnih nastopih in srečanjih z volivci urejeni in javnost prepričajo tudi s svojim videzom. Da so tuji politiki v koraku z modo, poskrbijo njihovi osebni stilisti, ki skrbno preučujejo modne trende, naši kandidati pa so - ne boste verjeli - zelo samozavestni.