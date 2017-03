Ker nas pomlad vsako leto znova zavrti …

(Foto: Jernej Kokol)

Na čudovito dopoldne smo se v centru Ljubljane prepustili pomladi, ki nas je zavrtela v plesnih korakih Deichmann plesalcev Leje, Rosane, Karin in Arturja. Predstavili so modne trende prihajajoče sezone, ki jo bodo zaznamovale spet modne espadrile, barvite superge in čudovito zapeljivi in ženstveni sandali z vrtoglavo peto. Moški pa bodo to sezono nosili čevlje z vezalkami in belim podplatom, ki dodaja piko na i tudi klasičnim modelom.

(Foto: Jernej Kokol)

Tudi tokrat so zbrane modne poznavalke (modne novinarke in blogerke) ocenjevale predstavljene čevlje in torbic. Med čevlji so jih najbolj navdušili zapeljivi rdeči sandali s peto in resicami, med torbicami pa je največ občudovanja požela velika mornarska torba, ki nas je v mislih že odpeljala na morje.

(Foto: Jernej Kokol)

Naročnik oglasa je Deichmann.