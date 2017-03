Kje je Neža?

V Mestno gledališče ljubljansko se vrača Aleksandar Popovski, ki je v prejšnji sezoni režiral dramo Dunsinane, tokrat pa se je na Mali sceni lotil povsem novega in unikatnega žanra – gledališke kriminalne nadaljevanke v štirih delih. Gre za izvirni format gledališkega dela, pri katerem se zgledujejo po trenutno cvetočem fenomenu kakovostnih kriminalnih serij, kot so Most, True Detective, Fargo, Happy Valley in Making a Murderer.

Izvirno gledališko serijo Vranja vrata, ki se dogaja v našem okolju in današnjem času, je napisal pisatelj in režiser Nejc Gazvoda, ki je pred dvema sezonama v MGL debitiral z uprizoritvijo komične drame Menjava straže.

Nejc Gazvoda: ''Brez seksa, umora in politike ni Shakespeara, tako tudi brez teh treh stvari ni Vranjih vrat.'' (Foto: Peter Giodani)

Popovski je poudaril, da je Gazvoda napisal izjemno besedilo in da so dialogi odlični. Igralki Barbara Oman in Mia Skrbinac sta dejali, da ko sta v roke dobili besedilo, nista mogli nehati z branjem in sta vse štiri dele prebrali v kosu.

''Brez seksa, umora in politike ni Shakespeara, tako tudi brez teh treh stvari ni Vranjih vrat. Jaz osebno vedno poudarjam psihološke like in dramske situacije, ampak moram povedati, da so tukaj zelo privlačne žanrske stvari, ki pomojem lahko vznemirijo gledalce, ki si tega želijo. Naslov ima vezo, zakaj so vranja in zakaj so vrata. To se izve čisto na koncu, zato ne morem več o tem povedati. Recimo temu, da je neki element, v katerem ali pa na katerem ali pa okoli katerega se vse razkrije (nasmeh),'' je bil skrivnosten Nejc Gazvoda, ki dodaja, da je zelo pomembno, da gledalec vidi vse štiri dele nadaljevanke.



''Štirje deli so zelo malo in pri nas se v vsakem delu zgodi veliko stvari, ki jih je treba na nek način dojeti in je tako tudi na gledalcu določen del odgovornosti, da pride in si pogleda. To je to, kar pričakujemo od njega,'' še doda.

Glede na to, da je Gazvoda prvi, ki se je lotil tega žanra, zaradi tega ne čuti večje odgovornosti kot do ostalih projektov.

''Vsake stvari se lotim z največjo odgovornostjo, kolikor je le možno, tako do naročnika, do sebe in do ljudi, ki so v to vpleteni. Hkrati pa mi je to še posebej dragoceno, ker je bila izjemna ideja. Že takoj ko sem slišal za to, sem bila zelo presenečen, kako, da se tega še ni nobeden spomnil. Zelo sem bil vesel, da to delamo tukaj in zdaj. In da je Barabara H. Samobor tako pogumna, da se je tega lotila. Mislim, da pri teh stvareh odlično sodelujeva in upam, da bomo še kje pionirji,'' je za 24ur.com še povedal Gazvoda.

Tjaša Železnik in Lotos Vincenc Šparovec bosta v novi gledališki kriminalni nadaljevanki v vlogi policistov. (Foto: Peter Giodani)





V vlogi policistke Kristine bomo v nadaljevanki videli Tjašo Železnik, ki je Nejcu zelo hvaležna, ker ji je dal to vlogo. ''Meni je vloga res super. Tudi zato, ker sem sama oboževalka takšnih nadaljevank. Videla sem že malo morje vlog policistk in zato s pomočjo Popovskega poskušam narediti to Kristino malo drugačno in malo posebno. In upam, da mi bo uspelo.''



Igrajo Bernarda Oman (Mojca), Mirjam Korbar Žlajpah (Polona), Uroš Fürst k. g./Gašper Tič (France), Viktorija Bencik Emeršič (Neža), Mia Skrbinac k. g. (Ida), Jure Henigman (Anže), Boris Kerč (Žan), Žan Koprivnik k. g. (Brin), Tjaša Železnik (Kristina), Lotos Vincenc Šparovec (Andrej) in Karin Komljanec (Vilma). Dramaturginja je Eva Mahkovic. Pod kostumografijo se podpisujeta Jelena Proković in njena asistentka Neli Štrukelj. Avtor glasbe je Laren Polič Zdravič. Za govorno podobo je poskrbel lektor Martin Vrtačnik. Del ustvarjalne ekipe sta tudi oblikovalec svetlobe Andrej Koležnik in asistentka dramaturginje Lejla Švabič. Nadaljevanko si bodo abonenti ogledali v štirih zaporednih četrtkih. Slavnostna premiera bo maja, ko bodo sledile tudi ponovitve vseh štirih delov.



Kratka vsebina



Ida Žakelj se po treh letih londonske samostojnosti vrne v domačo hišo – v gozd ob manjši vasi na Dolenjskem, kamor se je dobro situirana družina Žakelj na zmerno presenečenje vaščanov iz mesta preselila pred petnajstimi leti. Na družinsko večerjo ob rojstnem dnevu Idine sestre Neže prihajata Nežin novi fant Anže in njegov oče Žan, lokalca po bivališču in po duši. Ida pozna Anžeta iz srednje šole. Ida in Neža se spreta. Lokalni narkoman, bivši Nežin fant Brin, pa Idi ob naključnem srečanju omeni kraj v gozdu – Vranja vrata, kjer je nekoč videl nekaj, kar ga je, kot se zdi, usodno zaznamovalo. Ida se ne spomni, kaj in kje naj bi Vranja vrata bila. Jutro po večerji pri Žakljevih policija iz reke izvleče moško truplo, Neža pa izgine. Kriminalistka Kristina, ki je bila v kraj premeščena šele pred kratkim, se loti preiskave.