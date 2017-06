Klemen Bunderla tik pred premiero poškodovan

Klemen Bunderla je takoj po poškodbi dobil mavec. (Foto: osebni arhiv)

''Zadnje dni me je bolela desna noga, a sem bolečino pripisoval celodnevnim vajam. Potem pa sem šel s psičko na daljši sprehod in potem skoraj tik pred domom začutim v stopalu ostro bolečino, kot bi mi kdo vrgel oster, velik kamen pod noge. Še na psičko sem kričal, kako štorasto hodi, nakar sem ugotovil, da jaz štorasto hodim ... In sem pristal na urgenci, v mavčarni in tako nekaj tednov ne bom vozil avta, kakšen mesec pa tudi ne plesal,'' je za 24ur.com dan po poškodbi povedal Klemen Bunderla, ki v muzikalu Vesna igra vlogo Sandija. V tej vlogi izmenično nastopa Boštjan Korošec, ki bo Klemna nadomestil v vseh junijskih ponovitvah.

Pred veliko premiero se muzikala Vesna drži smola, ampak saj veste, kako pravijo: Slab začetek dober konec. Zaradi slabe vremenske napovedi je bila namreč uprizoritev muzikala Vesna prestavljena iz srede, 7. junija, na ponedeljek, 12. junija, ob 21. uri v Križankah.

Muzikal Vesna, ki je bil prirejen po izvirni zgodbi Mateja Bora iz filma Vesna, je ustvarila izkušena kreativna ekipa, ki je pred tremi leti na slovenske odre postavila veliko uspešnico Cvetje v jeseni. Glasbo je napisal Matjaž Vlašič, libreto Janez Usenik, koreografijo je sestavil Miha Krušič in orkestracijo Boštjan Grabnar. Zgodba prve slovenske romantične komedije je nastala v režiji Vojka Anzeljca s Floro Emo Lotrič in Robertom Korošcem v glavnih vlogah Vesne in Sama.