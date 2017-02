Klemen Klemen: Življenje je zdaj

Klemen ves čas ustvarja nove pesmi. (Foto: Arhiv izvajalca)

Klemen Klemen, znan po hitih, Keš Pičke, Leta 1600 in Šnopc, prihaja iz ljubljanske soseske Trnovo. V svoji karieri je že veliko izkusil. Njegovo življenje so poleg glasbe zaznamovale tudi zdravstvene težave. Leta 2011 je bil štiri dni v komi, štiri leta kasneje pa je preživel srčni infarkt, ki ga je najbrž povzročilo preveč ekscesno življenje s (pre)velikimi dozami marihuane in alkohola. Čeprav se mu ni uspelo izogniti vsem pastem življenja, je na srečo pravočasno spoznal, da ga njegov nezdravi življenjski slog – pretiravanje s pitjem alkohola in kajenjem - lahko slej ko prej uniči.

''Ko sem bil v komi, sem poskušal spregledati, da mogoče pijača zaenkrat ni ravno zame. V tistem obdobju sem bil zelo jezen. Nisem se imel rad in potem tudi nimaš rad življenja, mu ne zaupaš. In to vse botruje k temu, da ko se napiješ, se žalost in vse to, samo še stopnjuje. Če sam sebe spodbujaš k jezi in žalosti, tega ne boš rešil, tako da boš pil alkohol. Rešil boš šele tako, da pogledaš vase in vidiš, da je točno to, kar je tebi slabo. Ker ljudje verjamemo v to, da smrt obstaja in s tem, damo možnost, da se to res zgodi. In ko verjameš v to, se potem res zgodi. Ko sem bil v komi, se zelo dobro spominjam sanj oziroma sploh ne vem, ali je v resnici šlo za sanje. Bil sem na eni kmetiji, ob krušni peči. Okrog mene je bila moja družina, sam pa sem nepremično ležal. Lahko sem govoril, ampak nihče me ni slišal, res je bil čuden občutek. Vmes, ko se je dogajalo, sem poskušal nekaj povedati, ampak videti je bilo kot, da me noben ne sliši. Nič nisem čutil, mogoče zaradi kome. Ker ko si v komi, si seveda nepremičen in tako je bilo tudi v mojih sanjah. Nisem vedel, ali so me ugrabili, ali sem zvezan, bil sem v enem strahu in na koncu je bila samo ta odločitev, da grem z družino domov iz te vasi. In sem šel … Prišel sem nazaj in mi je očitno že nekaj namenjeno, da sem še tukaj (nasmeh)'' se spominja Klemen, ki o novem albumu vsaj za zdaj ne razmišlja.

Klemen Klemen (Foto: Arhiv izvajalca)

Zadnji album z naslovom S3P je izdal leta 2015 in pravi, da še ni napočil čas za novega. ''Ves čas pišem komade in nikoli ne razmišljam o novem albumu. V bistvu, ko je bilo dovolj napisanih komadov, da bi lahko izdal album, sem ga pač izdal. Tako da, kar lahko rečem je samo, da pišem. Se mi je malo odprlo na novo (smeh).'' Ampak to še ne pomeni, da ni dejaven. Konec tedna bo nastopil v ljubljanski Drami. Priznal je, da je tja več zahajal, ko je še gulil šolske klopi. Trnovski nindža bo 'prirapal' na oder ljubljanske Drame okrepljen s komadi, ki so prilagojeni bolj sedečemu koncertu Drame Drame. Njegov glasbeni repertoar pa bodo popestrili tudi gostje.

Čeprav bo tokrat nastopal na gledaliških deskah, ga te niso nikoli premamile, da bi se kdaj spogledoval z igralskim poklicem. ''Ko sem kot otrok gledal filme in mi je bil kakšen igralec všeč, sem verjetno kdaj pomislil, da bi bil igralec. Mogoče vsak človek kdaj na to pomisli. Ker ko si igralec, te veliko ljudi pozna, si slaven in misliš, da je to sreča. Ampak to ni sreča. Sreča si ti,'' pravi Klemen, ki meni, da moramo zaupati vase. ''Če ti verjameš vase, potem je vse mogoče. Se pravi, ti si življenje. Delaj življenje, imej želje, ne pričakovanja. Življenje je zdaj. Življenje ni pet minut naprej, življenje ni deset sekund naprej, življenje ni eno leto naprej, življenje ni 15 let nazaj, ko si imel žensko, ki te je pustila, pa študiraš, kako je bilo lepo. Super, da je bilo lepo, ampak tega ni več. Zdaj je zdaj. In vsak ima pravico do svoje resnice. In to kar zdaj slišite, to je zdaj moja resnica.''

Legendarni 41-letni je nekoč dejal, da nima redne zaposlitve in da se pri nas ne da živeti samo od glasbe. Kako pa je s tem danes? ''Že leto in pol ali še več si urejam status kulturnega umetnika. Moj menedžer mi pri tem tudi pomaga, ker sem malo bolj slab z našo birokracijo. Ne vem, kaj s tem zavlačujejo. Ali čakajo zdaj to obdobje, ko ne bo več statusa, zato da mi ga pač ne dajo. Zgleda, da se odločajo dve leti ali bi mi dali status ali ne.''

Nedavno je bil praznik zaljubljenih oziroma valentinovo, na katerega pa Klemen ne da prav veliko. Pravi, da je v redu, da se ljubezen praznuje enkrat na leto, ampak da pa po drugi strani, si valentinovo lahko naredimo vse dni v letu in dodaja: ''Mislim, da sem zaljubljen v svoje življenje, ampak ne kot narcisoidno ali pa egoistično. Sem v enem prehodnem obdobju se mi zdi, ko odkrivam … v življenju nisem nobenega brezpogojno ljubil niti sebe, staršev, sestro, niti žensko. Sem v pogojni brezpogojnosti. Želel bi si biti brezpogojen, sem pa še pogojen zaenkrat. Tisto, kar govorim, da sem, potem res sem. Dopusti si, da si vse. Kot je rekel Martin Kojc in to je moje bistvo: ''Kdor nič ne pričakuje, dobi vse.'' Pol življenja imamo sama pričakovanja, zato živi zdaj. Ponujajo nam samo, kar je slabo-dobro, črno-belo … to je moja resnica. Nekdo se ne bo strinjal s tem in mi je vseeno, ker vsak ima svojo resnico. V enosti si tudi ti samo oblak.''