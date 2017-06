Klinične raziskave v Londonu odkrivajo šokantne dokaze

Poročilo je prišlo na dan v času, ko je debelost v porastu, ljudje nimajo časa, denarja ali energije za fitnes centre, zdravo prehrano in tako dalje.

Ravnatelj Londonskega inštituta za klinične raziskave, Daniel Cox, pojasnjuje: „Človeško telo vsebuje gen, ki je odgovoren za kopičenje maščob. Ko se ta gen deaktivira, se maščobe prenehajo kopičiti. V času raziskave smo opazili, da je specifična kombinacija paprike, izvlečka sibirskega ginsenga in izvleček morske trave sposobna deaktivirati NNMT (nikotinamid N-metiltransferaze) – protein, ki je prisoten v celicah jeter, in maščobe. To je krivec, ki je odgovoren za kopičenje maščobnega tkiva oziroma pridobivanje maščobe. Torej, po tem, ko se deaktivira, se kopičenje maščob avtomatsko ustavi, kar pripelje do dolgoročne boljše telesne teže.

Brezplačna dostava ekskluzivno za bralce portala TU >>

Pohitite in prihranite 20,00 eur, DO IZTEKA ZALOG!

Paprika, rastlina ameriškega porekla, vsebuje termogenične lastnosti, ki izgorevajo maščobo in spodbujajo mobilizacijo maščob, kar pripelje do hitre izgube teže. Sibirski ginseng izhaja iz družine bršljana, izvira pa iz Severovzhodne Azije. Na Kitajskem se uporablja več kot 2000 let za povrnitev moči, izboljšanje vzdržljivosti in toniranje telesa. Morska trava pripada družini rjavih alg. Zmanjšuje absorpcijo maščob in tako povzroča izgubo teže.

Capsired je kapsula, ki vsebuje papriko, izvleček sibirskega ginsenga in izvleček morske trave, ki deaktivirajo gen za kopičenje maščob ter pretvarjajo maščobe v mišice. Klinične raziskave so pokazale neverjetne rezultate: ljudje so izgubili približno 10 kilogramov v mesecu dni in neverjetnih 30 kilogramov v 12 tednih.

Daniel trdi: „Končno obstaja odkrijte, ki posameznikom nudi idealno težo in jih vodi do boljšega življenja. Ta pripravek bo pomagal priti vsem do boljšega videza, kar se lahko doseže brez kakršnihkoli naporov. Najbolje pa je to, da ta pripravek pomaga ljudem pri upravljanju njihove teže skozi vse življenje.“

Izdelek Capsired takoj deluje na telo, saj od prvega dne blokira gen, ki kopiči maščobe. Tedaj te maščobe pretvarja v mišice, preko izločanja pa odpravlja odvečne maščobe. Te revolucionarne kapsule so sedaj na voljo tudi v Sloveniji.

Glede na uspeh, ki so jih pokazale klinične raziskave, se zdi, da je izdelek Capsired odlična rešitev za izgubo kilogramov in upravljanje telesne teže.

Poskusite sami. Capsired izdelek bo kmalu prinesel veliko, pozitivno spremembo v vaše življenje.

Naročnik oglasa je United Labs Ltd.