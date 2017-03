Plesalci v najbolj spektakularnem šovu letošnje pomladi, ki ga lahko spremljate na POP TV, Zvezde plešejo, so v nedeljo preživeli svoj ognjeni krst in po več tednih treningov pokazali svoje plesne sposobnosti. A to je bil šele začetek, pravo delo se zanje šele začenja, saj bo pritisk ostati v šovu vedno večji. In plesalci svoje naloge ne jemljejo z lahkoto, temveč so se po prebitem ledu še bolj vrgli v delo, torej treninge.

Poleg odličnih plesalec šov Zvezde plešejo posebnega dela tudi živa glasba v izvedbi Plesnega orkestra POP TV. Prisluhnite jim.

Garaško se pripravljajo na novo priložnost, ko bodo pokazali ves svoj trud in osvojene korake ter skušali prepričati žirijo in gledalce.

Nekateri so tako zagreti, da so skoraj morda malo pretiravali - na primer mojster borilnih veščin in raper Denis Porčič Chorchyp in njegova soplesalka Martina Plohl. "Koliko glasov, toliko sklec, je rekla Martina ... zato glasujte za naju, da bo Martina pumpala, zraven pa se pripomoreš, da greva naprej," je Denis zapisal na svojem Facebooku, zraven pa pripel posnetek delanja sklec.

Kaže, da so ti bolj naporni za Martino, zato malo težje verjamemo, da je bil to resnično njen predlog. A vseeno, bosta uresničila svoje besede?

Denis in Martina pa nista edina, ki se na nedeljsko oddajo pripravljata s sklecami. Tudi Dejan Vunjak je na Facebooku objavil fotografijo, na njej pa sklece dela sam, njegova soplesalka Tadeja Pavlič se je bolje znašla. "Tadeja je rekla, da moram dobiti mišice, če hočem plesat," je pojasnil Dejan. In da mu bi pri tem pomagala, se je "žrtvovala" za dodatno utež -najbrž je precej trpela, ko je na nekoliko premičnem sedežu srkala kavo.



Očitno bodo naši plesalci poleg osvojenih plesnih gibov pridobili tudi veliko mišic.