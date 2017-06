Komičarka Martina Ipša z izbranko stopila pred matičarja

Od februarja se lahko istospolni pari poročijo tudi pri nas in ta vikend sta to možnost izkoristili komičarka Martina Ipša in njena partnerka Janja Zdolšek. Poroka je potekala v mariborskem Habakuku v ožjem krogu družine in prijateljev, žurali so do jutranjih ur, v njunem stilu pa so si ju privoščili tudi njuni prijatelji komiki.