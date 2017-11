Komik se je odločil za zelo plemenit projekt

Klemen Bučan (Foto: POP TV)

Na idejo za dobrodelni stand up je Klemen prišel, ko je razmišljal, kako bi vrnil uslugo, ki so jo v centru naredili njemu. ''V centru so mi izpolnili eno veliko željo. Omogočili so mi namreč srečanje z Mikijem Mustrom, človekom, ki je narisal moje tri najljubše junake iz mladosti, ki sem si jih tudi za večno vtetoviral na roko. Potem sem razmišljal, kaj jim lahko ponudim v zameno, in sem jim predlagal stand up. Po nekaj premisleka je Ana Petrič iz centra starejših predlagala to možnost 'vstopnine' in zdelo se mi je genialno,'' pravi Klemen.

Bučan je sicer prepričan, da stanovalcem v Centru starejših Notranje Gorice ne manjka ne smeha ne družbe, saj je zanje po lastnih izkušnjah zelo dobro poskrbljeno, je pa vesel, da bodo lahko en dan stand up komiki tisti, zaradi katerih bodo dobili oboje.

Stanovalcem doma bodo komiki nekoliko prilagodili tudi svoj material. ''Seveda je treba razmisliti, katere šale so primerne in katere ne, zato tudi nastopamo štirje, da izberemo tisto, kar bo po našem mnenju vžgalo, ker prav gotovo ni vse primerno za precej starejšo publiko, kot smo je vajeni. Stand up je pogled na svet in pri meni je to pogled na svet nekoga, ki je star malo čez 30 let, tako da se nekdo, ki je star 80 let, malo težje poistoveti z mano, ampak mislim, da bo lahko vsak nekaj našel za svoj 15-minutni nastop. Sam bom posebno za ta dogodek pripravil tudi nekaj novega,'' nam je razkril Klemen.