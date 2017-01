Komu bo pripadel lepotni naziv mister Slovenije 2017?

Dobrodošli različni profili lepotcev

Projekt Mister Slovenije bo že deveto sezono zapored prevetril slovensko javnost in ponudil priložnost mladim, ki si želijo izstopiti iz povprečja. Štiri mesece priprav, zanimivih družabnih in športnih aktivnosti, fotografiranj in nastopanj se je začelo prav v teh dneh z objavo razpisa na uradni spletni strani projekta. Predal s prijavnicami se že polni, organizatorja projekta Erik Ferfolja in Nina Uršič pa dodajata: ''Letos so dobrodošli različni profili postavnih fantov. Poleg kandidatov z manekenskim potencialom iščemo tudi bolj športno grajene, pri katerih višina ni tako pomembna, saj izbiramo tudi ambasadorja Proteini.si. Sicer pa si želimo čim več simpatičnih, zgovornih in sproščenih mladeničev, ki bodo s svojo energijo zapolnili prostor.''

Nepozabna štirimesečna avantura

Lani se je na razpis prijavilo približno 40 kandidatov iz vse Slovenije. Ob koncu so slavili Tilen Grah s Ptuja, ki se je okitil z nazivom mister Slovenije, Gregor Potrebuješ iz Trebnjega, ki je postal Cosmo mister, in Klemen Zabukošek, ki je postal mister Proteini.si in s tem tudi njihov ambasador. Tudi letos se bodo fantje preizkusili v poziranju pred objektivom priznane fotografinje Ane Gregorič. Vsi finalisti bodo odšli na večdnevne priprave, kjer bodo med delavnicami spoznali modni svet in manekensko delo ter se pod mentorstvom priznanih koreografov urili za finalni nastop. Mistra Slovenije 2017, mistra Proteini.si 2017 in Cosmo mistra 2017 čakajo mikavne nagrade, zmagovalci pa bodo znani na začetku junija.

Odskočna deska v modni svet

Vzporedno s projektom Mister Slovenije uspešno deluje modna agencija Mister Model Management, ki je v svet mode izstrelila že številne lepotce, ki so svojo pot začeli prav z omenjenim lepotnim tekmovanjem. Mister Slovenije 2014 Mitja Nadižar se lahko pohvali s svetovno kampanjo Armani Jeans. S tem je postal prvi Slovenec, ki je prepričal tako cenjeno modno hišo, da ga je izbrala za svoj obraz. Trenutno mednarodne uspehe žanjejo še mister Slovenije 2012 Marko Šobot, finalist mistra Slovenije 2013 Simon Šimek in superfinalist mistra Slovenije 2015 Miha Repinc, ki so v Šanghaju. V preteklosti pa so se na odmevnih modnih trgih uspešno preizkusili tudi drugi kandidati in zmagovalci mistra Slovenije, kot so Miha Dragoš, Jure Rugani, Matjaž Kumelj, Domen Mihelič, Bojan Radusinović in Aljoša Kuzmanovski.