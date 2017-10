Laro očarali škorpijoni, z devicami pa je bila večkrat na bojni nogi

Serijo Reka ljubezni si lahko ogledate vsak dan, od ponedeljka do petka, na POP TV.

Tržačanka Lara Komar, ki v seriji Reka ljubezni igra nežno Ireno, je pred dnevi praznovala rojstni dan, ki se je lepo prekril s tržaško regato Barkolana. Od trenutka, ko je zjutraj odprla oči, pa vse do pozne noči je vse bilo v znamenju njenega osebnega praznika: "Letos, na moj rojstni dan, je v Trstu potekala tudi velika regata Barkolana, ko se Trst posebno razživi, jadra napolnijo zaliv, jadralci pa mesto … praznično vzdušje me je spremljalo vse od jutra, ko sem se z družino zbudila s poljubčki, tortico in svečkami, ko sem se ob morju sprehajala med stojnicami in jadrnicami, pa vse do večera, ko sem s prijatelji nazdravila v lokalu v svoji najljubši mestni četrti. Kot vsako leto nisem nič načrtovala, nič organizirala, vedno se pustim presenetiti in tudi letos mi je bilo lepo. Nimam nobenih ritualov, razen tega, da močno objamem mamo, ki se je skupaj z mano pred več kot tridesetimi leti močno potrudila, da se je začelo novo življenje ... Rojstni dan je zame tortica z družino, velik praznik s prijatelji, potovanje v neznano s partnerjem, večerja z najboljšo prijateljico, razvajanje in gledanje filmov pozno v noč ... važno je, da se imam lepo," nam je zaupala simpatična igralka.

Lara, članica Stalnega gledališča Furlanije - Julijske krajine, ki je po astrološkem znamenju tehtnica, pravi, da jo je astrologija že od nekdaj zanimala: "Astrologija je od vedno zbujala mojo radovednost – opazovanje neba in spoznavanje znamenj – magija! Igra, ki me je večkrat zabavala. S prijateljicami smo postale prave izkušene astrologinje in lahko rečem, da sem se v življenju vedno noro zaljubila v škorpijone, da so moji najljubši prijatelji ostroumni dvojčki in radodarni levi, da sem se vedno zelo zabavala in se najedla z biki, da sem se večkrat prepirala z devicami, da sem očarana gledala na svobodo in tiho moč vodnarjev, da sem zdravila dušo ribicam, da sem se dolgo v noč pogovarjala z rakci in da sem se zelo dolgočasila z … ne, tega ne bom povedala, da ne bo kdo užaljen. Jaz sem tehtnica – taka, kot sem – z ovnom v podznaku, ki me žene in razvnema."