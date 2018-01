Legendarni Ivo Mojzer predstavil svojo knjižno biografijo

Ivo Mojzer in Rok Ferengja sta predstavila avtobiografijo ... (Foto: Željko Zelenčić)

Ivo Mojzer se v knjigi sprehodi skozi bogato in pestro glasbeno kariero vsestranskega glasbenika: harmonikarja, bobnarja in predvsem pevca. Skupaj z Ivom se sprehajamo po njegovih, včasih malce zavitih glasbenih poteh po Sloveniji, nekdanji Jugoslaviji in svetu. Knjiga zanimivo osvetljuje glasbeno sceno slovenske zabavne glasbe in njene zvezde zadnjih 40 let. V njej spoznavamo družabno življenje mladih in odraslih v Mariboru in v Sloveniji v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja in srečamo mnoge znane obraze slovenske glasbe, s katerimi je Ivo sodeloval. "V knjigi je vse resnično, eni se bodo smejali, drugim bo mogoče zastal dih," še povedal o svoji avtobiografiji.

Predstavitve knjige se je kot gost udeležil tudi Rok Ferengja, ki ima v knjigi prav posebno mesto. "Roka sem spoznal na turneji in bil prijetno presenečen, glede na to da je veliko mlajši od mene, da je poznal kar nekaj mojih skladb," se prvega srečanja z Rokom spominja Ivo. "Rekel sem si, ta ni samo odličen pevec temveč človek z dušo in srcem! Oba imava Elvisa za enega največjih, kar naju je še bolj zbližalo v glasbi. Po tistem sem začel snemati svoj album in sem skomponiral skladbo za duet Življenje kakor reka je in takoj pomislil na Roka. Nikoli ne bom tudi pozabil, da se je spomnil name, ko je pripeljal v Ljubljano Elvisov band in me povabil kot gosta na koncert," je dodal.

.... ki jo je legendarni pevec poimenoval Srečen je, kdor zares živi. (Foto: Željko Zelenčić)

"Z Ivom Mojzerjem, sem posnel svoj prvi moški duet, ki mi je osebno tudi zelo všečen komad," je Rok povedal o sodelovanju z Ivom izpred dobrih petih let. "Skupaj sva že prej kar nekaj nastopala doma in v tujini. Bil je tudi gost na naši 15-letnici v Unionu, kjer smo gostili tudi TCB band v polni zasedbi. Vedno se veselim dela in druženja z tako pozitivno in srčno osebo kot je Ivo," je še dodal.