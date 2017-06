V obračunu, v katerem je 20-letnik danes do smrti zabodel 44-letnika, je umrl priljubljeni igralec Gašper Tič, je potrdila Simona Belle iz Mestnega gledališča ljubljanskega (MGL).

Igralec se je ukvarjal tudi s pisanjem, gledališko režijo, pogosto v ljubiteljskih gledališčih, in pedagogiko, med drugim je v Šentjakobskem gledališču režiral igri Bog Woodyja Allena in komedijo po motivih del različnih avtorjev Tičja kletka. Za stvaritev lika Ana Liza v oddaji Spet doma je leta 2006 prejel tudi viktorja za posebne dosežke.

Skozi leta je tako stkal pristna prijateljstva in mnogi so se mu zdaj poklonili tudi na družbenih omrežjih.

Igralka Katarina Čas je na Instagramu zapisala, da ne more verjeti, kaj se je zgodilo: "Ne morem verjeti. Gašper počivaj v miru."

Oglasila se je tudi Tanja Ribič, ki zahteva pravico za njegovo prezgodnjo in kruto smrt: "Kje je pravica, kakšna so pota in kakšni so nameni usode???? Gašpeeer!! Tako zelo te potrebujemo!!!!! Tako boli! Toliko kot si nam ti dal...! Tako siromašnejši bomo!! Ravno, ko te je končno pobožala sreča...Samo, ljubezen do tebe ne bo nikoli umrla. Tudi hvaležnost. Tvoja Tanja."

Pevec Jan Plestenjak je zapisal: "Toliko še nedopisanih zgodb, toliko ne odigranih vlog in toliko ne preživetih trenutkov z tako srčnim, talentiranim človekom bo ostalo ... Čeprav sva le nekajkrat sedela za isto mizo, je bilo vedno inspirativno. Pogrešali te bomo Gašper. Moje iskreno sožalje družini."

Igralcu se je poklonila tudi voditeljica Danica Lovenjak: "Nekaj ur nazaj ... Ko bi le lahko spremenila usodo. Poklon velikemu Gašperju."