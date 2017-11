Luko Šulića razveselil sin

A post shared by LUKA SULIC (@lukasulicworld) on Oct 15, 2017 at 5:53am PDT

Čelist Luka Šulić in njegova žena, štajerska lepotica Tamara Zagoranski, sta postala starša sinu Valu. Čelist in njegova izbranka sta dojenčka še pred dnevi spodbujala, naj vendar že pride na svet, saj je s prihodom zamujal že dva tedna. "Čakam, čakam na dojenčka ... Ole!" je zapisal neučakani očka, ki se mu je danes dolgotrajna želja vendarle izpolnila. Dojenček se je končno opogumil in prišel prisluhnit očetovim mojstrovinam na drugi strani trebuščka. Novopečena očka in mama se po poročanju hrvaških medijev počutita odlično in sta presrečna ter ponosna na malega korenjaka.

A post shared by LUKA SULIC (@lukasulicworld) on Oct 30, 2017 at 1:26pm PDT

Šulić, ki je del slavnega hrvaško-slovenskega dua 2Cellos, je poleti dahnil večni da svoji izbranki, mariborski manekenki Tamari Zagoranski. Zaljubljeni par si je večno zvestobo po dveh letih zveze obljubil v kraju Špičnik v občini Kungota, kjer je v zraku toliko ljubezni, da je še cesta speljana v obliko srca. Lepotica je v Lukovem objemu že takrat žarela z nosečniškim trebuščkom, zdaj pa je par vendarle dočakal že drugo veselo novico leta – rojstvo svojega prvorojenca.