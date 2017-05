Majske igre odprli skupini Lačni Franz in Prismojeni profesorji bluesa

Zabava, kultura in šport - vse troje združujejo Majske igre, ki letos potekajo že 34. Odprli so jih ta lačni in ta prismojeni, torej skupini Lačni Franz in Prismojeni profesorji bluesa. Kljub dežju so pod oder privabili množico študentov, ki je bila pripravljena vsaj za kratek čas pozabiti na študentske obveznosti in izpite.