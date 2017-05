Maratonski stand-up podvig

10 dni, 500 kilometrov, 30 slovenskih mest in v vsakem mestu še stand up nastop ... takšnega - stand-up maratonskega - podviga se je lotil komik Andrej Težak Tešky. Svojo pot je začel v Mariboru, na njej pa se mu bodo pridružili prijatelji in tudi neznanci. "Mišice so pripravljene, glava pa tudi," pravi Tešky.