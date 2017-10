Marijan po 23 letih končno praznuje svetovni dan brez brade

Rocker Marijan Novina je v nedeljski oddaji Znan obraz ima svoj glas kot Joe Cocker pozabil na hitre sunkovite gibe in pokazal svojo nežno in romantično plat. Zapel je namreč balado You Are So Beautiful, ki je leta 1975 po zaslugi Joa Cockerja kraljevala na vseh glasbenih lestvicah, pel pa jo je z mislijo na svojo ženo Petro.

Marijan pa se je moral že na samem začetku oddaje po 23 letih moral posloviti od svoje dolge brade, kar ni bilo ravno lahko, še posebno, ker je moral reči adijo bradi, kar v sami oddaji, pred očmi cele Slovenije.

V nedeljo bo Znan obraz ima svoj glas počival, naslednja oddaja bo na sporedu 29. oktobra.

6. september je svetovni dan brade, namenjen bradačem, ki naj se na svoj praznik prepuščajo praznovanju, uživanju in sproščanju, in ker Marijan tega ne more več praznovati, se je odločil, da bo praznoval dan brez brade. "Danes je svetovni dan brez brade. Letos pa lahko rečem, da ta dan dejansko po 23 letih praznujem. Lep dan (brez brade) vam želim!," se je namreč pošalil na svojem Instagram profilu.

Tekmovalci pa se veselijo prostega konca tedna – prihodnjo nedeljo namreč ni oddaje – pred njimi pa so spet zelo težke naloge. Luka Sešek bo zaplul v punk vode, saj bo pel pesem skupine Blink 182, Mitja Šinkovec bo kralj slovenske zabavne glasbe Werner, Marijan Novina bo moški del dua Oskar in Slavica Ćukteraš in zapel pesem Zmija i žaba, Anina Trobec pa bo iz lepotice postala še večja lepotica Carla Bruni. Lea Sirk bo spet spremenila spol, a da je naloga še težja, bo razlika tudi v letih – prelevila se bo v Michaela Jacksona, ko je ta bil še otrok. Klemen Mramor bo iz seksi hlačk skočil v podobo glasbene legende Erica Claptona, Nika Zorjan pa bo – Ljuba! Stopila bo namreč v čevlje te energične pevke ansambla Zaka pa ne. Ljubica pa se bo prelevila v "veliko sadno kupo" Carmen Miranda.