Marko Soršak - Soki v najbolj rockerskem domu upokojencev

Soki in varovanci doma upokojencev Maribor. (Foto: osebni arhiv)

Kako zelo poseben je Dom Danice Vogrinec Maribor, se je na lastno pest prepričal tudi bobnar Marko Soršak - Soki. Ko je pred nekaj tedni prejel klic o želji pomagati pri projektu 20za20, gotovo ni bil pripravljen na presenečenje. Tamkajšnji upokojenci namreč pod taktirko domiselnega direktorja Marka Slaviča in letos tudi v okviru Večgenercijskega centra Štajerska vsako leto pripravijo koncert. Medtem ko so lani pred domom zažigali Mi2, se jutri obeta glasen koncert Riblje Čorbe. V okviru dogajanja pa so starejši rockerji zbrali tudi toliko sredstev, da bo Soki brez težav v novem šolskem letu lahko obdaril še eno šolo.

"Sinergija ciljev obeh projektov je očitna, saj predstavljajo zbrana sredstva preko posameznikov, nevladnih organizacij, društev in gospodarskih družb pogoj za nakup glasbil v osnovnih šolah, prisotnost množice otrok na mikrolokaciji VGC Štajerska v domu za starejše pa izjemno priložnost za medgeneracijsko sodelovanje in izobraževanje otrok za sprejetje novih paradigem dolgožive družbe," so ob tem dodali v domu. Soki pa je tako našel tudi svoj rockerski kotiček, kjer bi brez težav preživel tudi svoja stara leta.