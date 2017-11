MEHATRONIKA – Moderen interdisciplinaren poklic prihodnosti

V sklopu izobraževanja so dijaki vključeni v teoretični del pouka, ki poteka klasično v razredu, in praktični del pouka, ki poteka v specializiranih laboratorijih, v katerih dijaki osmislijo slišano teorijo. V vseh letnikih, razen v zaključnem, pa dijaki obiskujejo tudi praktično usposabljanje z delom, kjer pridobljeno znanje v šoli povežejo in nadgradijo v resnični situaciji v industriji. V zaključnem letniku dijaki samostojno naredijo projekt, ki ga imenujemo zaključna naloga, in ga zagovarjajo pred komisijo. Zaključna naloga predstavlja sklop usvojenega znanja v preteklih letih. V nadaljevanju vam bomo predstavili nekaj lanskoletnih projektov, vse slike in video posnetke projektov pa si lahko ogledate na naši spletni strani in youtube kanalu .

Utrip praktičnega pouka mehatronike

Projekt, na katerega smo najbolj ponosni, se imenuje Inmoov Humanoid. Gre za repliko človeka, le da je v izvedbi avtomatskega robota humanoida. Projekt se je začel pred dvema letoma in še vedno poteka, saj se sproti izdelujejo novi deli, kar omogoča stalno nadgradnjo. Sam humanoid je sestavljen iz več kot 500 plastičnih koščkov, ki so jih dijaki s pomočjo mentorjev natisnili na 3D-tiskalnik in potem sestavili. Preko projekta se dijaki učijo programirati, spoznavajo nove načine uporabe razvojnega okolja Arduino, urijo spretnosti pri sestavi plastičnih kosov ter spoznavajo 3D-tisk. Kronološko, od prvega natisnjenega kosa do zgradbe danes, si je zgodbo ali posamezne postopke izdelave možno ogledati na naši spletni strani.

InMoov humanoid med procesom nastanka

Ker so v zadnjem času popularni različni alternativni viri, imamo tudi v okviru projektov vedno kakšno nalogo s to tematiko. V zadnjem ciklu projektov je dijak izdelal električno rolko. Obstoječi rolki je dodal prenos preko jermena od koles do motorja in krmiljenje motorja preko daljinskega RC-upravljalnika. Pri nalogi se jasno vidi preplet ved, ki sestavljajo mehatroniko. Programiranje predstavlja povezava RC-kontrolerja in motorja, strojništvo pa prenos z motorja na kolo. Kaže se tudi segment elektrotehnike, in sicer v številu in kapaciteti baterij v odvisnosti od motorja ter dometa rolke z enim polnjenjem.

Električna rolka na zagovoru pred komisijo

Mehatronika je nova moderna interdisciplinarna veda, v kateri se prepletajo vsebine strojništva, računalništva – programiranja in elektrotehnike. Trenutno izobražujemo za smeri tehnik mehatronike in mehatronik operater.

V lanskem šolskem letu je dijak, ki je hokejist, naredil avtomatskega vratarja. V golu je lesena plošča, deli plošče pa so vezani preko pnevmatskih batov in krmilnika. V krmilniku je napisan program, s katerim bati naključno odpirajo in zapirajo lopute, s tem pa se odpirajo luknje v golu, ko strelec vadi strele na gol.

Vsako leto dijaki izdelujejo različne avdio naprave, največ zanimanja trenutno predstavlja izdelava škatle za zvočnike in ojačevalca. Dijaki na podlagi želja in različnih zvočnikov, ki jih imajo, naredijo škatlo po določenih merah in potem testirajo, kako se obnese pri različnih nastavitvah. Nekateri se odločijo za nadgradnjo in uporabijo še led trak, ki utripa na podlagi glasbe.

Inovativna rešitev za vadbo prostih strelov pri hokeju

Poleg šolskih projektov ter vsakoletnih nacionalnih projektov bomo tudi letos v tem šolskem letu poslali dijake na enomesečno prakso v tujino v okviru mednarodnega programa ERASMUS+ KA1. Dijaki se bodo izobraževali na Finskem, v Estoniji, Španiji, Danski, Nemčiji in na Poljskem. Skupaj bo odšlo na praktično usposabljanje na tuje šole in podjetja 28 dijakov, katere bo spremljalo 7 učiteljev spremljevalcev. Poleg dijakov pa se v tujini strokovno usposabljajo tudi učitelji naše šole. Na tedensko usposabljanje v tem šolskem letu odhaja tudi 28 učiteljev, in sicer na Finsko, v Estonijo, Španijo, Dansko, Nemčijo, Poljsko, Italijo in Nizozemsko.

Ena od variacij avdio sistema

Naša vizija temelji na drugačnosti, zato se trudimo, da so naloge vsako leto drugačne. Mentorji stremimo k temu, da dijaki izrazijo svoje želje in naredijo svoje naloge. Predstavili smo samo nekaj nalog, če vas zanima, kaj vse so naši dijaki, tako bodoči mehatroniki kot tudi ostali, počeli, vas vabimo, da nas obiščete na spletni strani, facebook profilu ali youtube kanalu.

Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad - Ljubljana

