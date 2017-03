Mirela Lapanović (Foto: Damjan Žibert)

Pravijo, da nesreča nikoli ne počiva in to je zdaj na lastni koži občutila tudi Mirela Lapanović, lanska zmagovalka resničnostnega šova Big Brother. Mirelin zaročenec Andrej Laharnar je na njen Facebook profil zapisal, da je Mirela imela prometno nesrečo.

''Sporočam vsem, ki pričakujete Mirelo nocoj v Rušah, da je ne bo. Imela je prometno nesrečo. Žal mi je, da je sploh šla na pot. Ko se bo počutila boljše, se vam bo že oglasila. P.S.: Prosim, da ne kličete in hvala na razumevanju.''

Mirela se je pred dvema urama že oglasila na Facebooku, kjer je zapisala: ''Hvala vsem, ki ste pravi prijatelji in ste ob meni tudi v težkih trenutkih. Nesreča nikoli ne počiva in vsakemu izmed nas se lahko pripeti nesreča na cesti. Le trenutek je dovolj, da se vam življenje spremeni. Naj vas ne skrbi zame, ker jaz sem močna punca. Bolečine so drugi dan še bolj prisotne, a ta trenutek sem hvaležna Bogu, da se je vse dobro končalo. Previdno na cesti, če se kam odpravljate in srečno na poti. Carpe Diem!''

Pod objavo se je vsulo kar nekaj komentarjev njenih prijateljev in oboževalcev, ki so ji zaželeli hitro okrevanje.