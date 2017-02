Kako je videti in slišati, ko se Gašper Tič loti Mnogo hrupa za nič, pa mu hrup pomagajo ustvarjati zveneča imena, kot so Tanja Ribič, Uroš Smolej in Mojca Funkl? Na premieri muzikala Trač, ki je nastal na podlagi, ene najbolj znanih Shakespearovih komedij, smo videli stoječe ovacije - živelo šimfanje in osiranje!