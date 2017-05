Moda, lepota, glamur: World Top Model prvič v Sloveniji

World Top Model, največji svetovni izbor modelov, ki ga prirejajo že od leta 1990, je do sedaj potekal v več kot petnajstih evropskih metropolah in je bil gostitelj znanih imen iz sveta mode, kot so Claudia Schiffer, Valeria Mazza, Markus Schenkenberg, Grace Jones, Richard Clayderman, Zucchero, Marianne Faithfull, Brigitte Nielsen …

Ta prestižen dogodek bo letos prvič potekal Sloveniji. Koncept World Top Model (WTM) Slovenije bo zanimiv in zelo odmeven, saj to ni še eno lepotno tekmovanje, temveč gre za projekt namenjem modi, glamurju in novim trendom v lepotni industriji.

Celotno dogajanje bo povezovala bo povezovala televizijska voditeljica Kaly Kolonič.

Prvi teden v juniju bo potekal casting, čez celotno poletje pa bodo potekali fotoshootingi in video promocija projekta ter snemanje video posnetkov s tekmovalkami, vse skupaj pa bo povezovala televizijska voditeljica Kaly Kolonič, ki ji tovrstni projekti niti malo niso tuji. Za sabo ima že bogatih 15 let izkušenj z delom na radiju in televizji, zadnja leta pa jo vidimo v vlogi voditeljice raznih, večinoma modnih dogodkov. "Skrajni čas je bil, da se tudi Slovenija postavi na zemljevid mode. Navsezadnje imamo pri nas izredno lepa dekleta, ki s svojim videzom in izvrstnimi merami ustrezajo merilom trenutne modne industrije in prav je, da se jim ponudi priložnost, za uspešno delo v modelingu. V bistvu lahko rečemo, da so dekleta iz držav nekdanje Jugoslavije še posebej zanimiva in imajo velik potencial. Korak naprej, da bo WTM dobil letos tudi predstavnico Slovenije, pa je naredila manekenka Diana Čonč, ki se je lansko leto udeležila castinga v tujini in brez njene iniciative do tega projekta v Sloveniji ne bi nikoli prišlo," je povedala Kaly, ki je bila k projektu najprej povabljena kot voditeljica, nato pa zaradi svojih bogatih izkušenj v svetu mode še kot soorganizatorka.

Na castingu se bodo izbrali modeli, ki bodo slikani in snemani v trendovskih oblačilih, obutvi, nakitu in ostalih modnih dodatkih. Promocija le teh bo potekala kar neverjetne tri mesece, do začetka jeseni, pa bo znana zmagovalka, ki bo Slovenijo predstavljala v Miamiju.

Ni še en lepotni izbor

World Top Model ni še en lepotni izbor, temveč gre za niz modnih dogodkov, modnih revij, izzivov, fotoshootingov in snemanj, ki bodo na koncu zaokroženi v oddajo. Predstavnica Slovenije bo decembra odpotovala na World Top Model v Miami, kjer je glavna nagrada 200.000 evrov vredna pogodba z eno izmed največjih modnih agencij v svetu, Major model management za delo v Milanu, Parizu in New Yorku.

Zmagovalka WTM Slovenia pa bo tudi posebna gostja na pripravah in izboru WTM Hrvaške na Korčuli, skupaj z ostalimi predstavnicami držav Srbije, BiH, Makedonije in Črne gore. Da imajo predstavnice Slovenije in ostalih držav Balkana velike možnosti za zmago, priča tudi dejstvo, da je nagrado 200.000 eur leta 2016 prejela Hrvatica Lara Spajić, leta 2015 pa je naziv prve spremljevalke Top Model Evrope prav tako prejela Hrvatica, Dea Maretić.