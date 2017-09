Modni oblikovalci pripravljeni na Mercedes-Benz Fashion Week Ljubljana

Poseben predznak druženju sta s svojo prisotnostjo dodala župan Mestne občine Ljubljana gospod Zoran Janković in ikona slovenskega oblikovanja gospod Oskar Kogoj. Več informacij o programskem okviru in terminih modnih revij ter spremljevalnih vsebinah je na voljo na družbenih omrežjih Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat. Vstopnice za obisk dogodka so že na voljo na prodajnih mestih Eventim.

Srečanje z modnimi oblikovalci v Zlatarni Celje je obogatila predstavitev nove kolekcije srebrnega nakita Skrivnosti, ki je nastala v okviru sodelovanja med Oskarjem Kogojem in Zlatarno Celje. Kolekcija ponuja tri magične komplete Skrivnost. Zlato sonce, Venetsko golobico in Jajce Lingam. Za več informacij o sodelovanju med Oskarjem Kogojem in Zlatarno Celje obiščite okroglo mizo z naslovom Ali dizajn prodaja?, ki bo na sporedu 6. oktobra, ob 20. uri.

Rekordno število prijavljenih del na nagradni natečaj Mercedes-Benz Fashion Award

Mercedes-Benz Fashion Award je mednarodno priznana strokovna nagrada, ki je preteklima dvema prejemnicama Sari Valenci in Kaji Juliji Hrovat omogočila samostojni nastop in predstavitev lastnih kolekcij na modni brvi MBFWLJ. Tokrat pa za denarno nagrado 1.000 evrov in posebno priložnost za oblikovanje, promocijo in prodajo ženskih topov za blagovno znamko Lee Cooper, ki se prodajajo v blagovnici Maxi in prodajalnah Modiana. Zmagovalno delo bo slavnostno predstavljeno na otvoritveni večer, 5. oktobra.

Modne revije in performansi

Oktobrska edicija Mercedes-Benz Fashion Week Ljubljana na Gospodarskem razstavišču bo povezala 17 domačih in tujih modnih oblikovalcev. Pod vodstvom programskega in umetniškega direktorja Saše Radovića več kot 100 članska ustvarjalna ekipa v sodelovanju z družbo Autocommerce in agencijo Pristop pripravlja tridnevni modni spektakl, ki ga poganja kakovostna in hitro razvijajoča ter prilagodljiva poslovna platforma MBFWLJ. Ta modnim mblikovalcem in dragim prijateljem blagovne znamke Mercedes-Benz omogoča dostop do kakovostnih vsebin in novih poslovnih priložnosti ter povezovanj.

Okrogla miza: Ali dizajn prodaja?

Okrogle mize, predavanja in govori so sestavni del platforme Mercedes-Benz Fashion Week Ljubljana in tako tudi tokrat na oktobrsko edicijo prihajajo zanimive teme in gostje. 6. oktobra bo izvršni kreativni direktor agencije Pristop gostil dva izjemno zanimiva sogovornika. Ustvarjalca, vizionarja in prvovrstna umetnika, ki s svojim delovanjem uresničujeta osebne vizije in utelešata oblikovalske in artistične presežke. V goste prihajata gospod Oskar Kogoj in gospod Jurij Sadar.

Za preostale programske vrhunce spremljajte #MBFWLJ na družbenih omrežjih Instagram, Facebook, Twitter in Snapchat.