Modrijani in Isaac Palma v narodnozabavni - latino kombinaciji

Narodnozabavna glasba in latino ritmi - z roko v roki v isti pesmi. Kako gre to skupaj? To bomo videli v novem prihajajočem hitu, ki so ga ustvarili Modrijani in argentinski pevec Isaac Palma. Na Tromostovju v Ljubljani so snemali video spot, družbo pa je glasbenikom delala množica plesalcev in ... mimoidočih.