Moja pot hujšanja BREZ diet in vadbe

Cel dan se počutim utrujeno in izčrpano. Začela sem sovražiti svoj videz in obupno sem si želela spremembo.

Poskusila sem nekaj diet, ki so mi pomagale izgubiti kilograme, toda le za kratek čas. Kilogrami so se hitro vrnili. Po dieti sem pridobila nazaj celo več kilogramov, kot sem jih izgubila. Začela sem verjeti, da bom takšna ostala do konca svojega življenja. Toda zgodil se je čudež.

Neverjetna sprememba…Izgubila sem 25 kilogramov in 30 centimetrov. In ne, niso se vrnili!

Brskajoč po spletu sem prebirala članke o odličnih prednostih paprike, izvlečka sibirskega ginsenga in izvlečka morske trave. Nisem kaj preveč verjela, saj sem mislila, da je to le še eden novi izdelek za hujšanje. Toda ko sem prebrala o klinični raziskavi, izvedeni na 250 osebah – drugačnih ras in starosti, sem se odločila za online nakup Capsired kapsul.

Kakor je navedeno v navodilih, sem začela z jemanjem 2 kapsul dnevno z vodo. Nisem spreminjala svoje rutine ali prehrane in kljub temu je bil učinek opazen. V 3 mesecih sem izgubila 25 kilogramov in kar je najpomembnejše, zadržala sem svojo težo. Niti en centimeter se ni vrnil! Končno sem našla partnerja, ki mi je pomagal zadržati mojo idealno težo.

Kaj je Capsired?

Izdelku Capsired sem dala priložnost le zato, ker je 100% naraven. Vsebuje kombinacijo paprike, izvlečka sibirskega ginsenga in izvlečka morske trave, ki blokira gen za kopičenje maščobe in povzroča trajno izgubo kilogramov.

Izvedeno je več kot 250 kliničnih raziskav v EU s 100% stopnjo uspeha. Pospešuje presnovo in izgoreva nakopičene maščobe ter jih pretvarja v mišice. Ne deluje na druge hormone in krepi imunski sistem. Ima pozitiven učinek na bolezni, ki so povezane z debelostjo, kot so krvni pritisk, diabetes in holesterol.

Počutim se energično in nisem več lačna

Že drugi dan sem se počutila bolje. Počutim se energično, prebava se je izboljšala in čeprav se normalno prehranjujem, se po obroku nisem več počutila napihnjeno. Sibirski ginseng verjetno kaže svoje pozitivne rezultate. Nisem spremenila svojega dnevnega režima ali prehrane in že na koncu prvega tedna sem bila presenečena, ko sem stopila na tehtnico. Izgubila sem 4 kilograme! Vem, da je na začetku izguba kilogramov hitra, saj se telo znebi odvečne vode, zato sem držala pesti in nadaljevala z jemanjem 2 Capsired kapsul dnevno.

V 3 mesecih sem izgubila 25 kilogramov brez stradanja in prekomerne vadbe

Brez kakršnihkoli sprememb v svoji rutini ali prehrani sem jemala 2 kapsuli dnevno. V naslednjih 2 tednih sem izgubila 5 centimetrov, roke so izgledale bolj suhe, moji sodelavci pa so opazili mojo izgubo teže. Bilo je očitno, da se maščobe hitro topijo. Raven energije se je povečala in na koncu dneva se nisem več počutila izčrpano. Začela sem hoditi peš od službe do doma. To je približno 30 minut hoje na dan.

Po 12 tednih sem izgubila 25 kilogramov in 5 centimetrov. Moje roke imajo boljši tonus, moj trebuh je raven, najboljše pa je to, da se mi od takrat ni vrnil niti en kilogram. Izdelek Capsired je moj pravi zaveznik pri hujšanju in srečna sem, da ga imam vedno ob sebi.

Od kar sem spremenila svoj videz, mi je mož napolnil omaro z novimi oblačili. Srečna sem, da sem našla Capsired izdelek!

