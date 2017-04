Na roko si je dal tetovirati napis Tanja in Kori

Matjaž iz Celja si je dal tetovirati napis Tanja in Kori. (Foto: Hitradio Center)

Na Hitradiu Center so ob tatu konvenciji naredili eno nenvadno stvar. V jutranjem šovu, ki ga vodita Tanja in Kori, so izvedli tetoviranje v živo, kar je prva takšna stvar v zgodovini slovenskega radia. Iskali so največjega oboževalca, ki bi se bil pripravljen tetovirati napis ''Tanja in Kori'' – imeni voditeljev jutranjega programa. Na koncu so bili izjemno presenečeni, ko se je javilo več kot 50 poslušalcev, ki so bili pripravljeni tetovirati imeni priljubljenih voditeljev. Na koncu je bil izbran Matjaž iz Celja.

Matjaž, ki si je dal tetovirati napis Tanja in Kori, je povedal: ''Glede tetoviranja nisem imel nobenih pomislekov. Pač fora in gremo dalje naprej.'' In kaj na njegovo tetovažo reče njegova žena Ana, glede na to, da ima zdaj vtetovirano ime druge ženske. ''Hja, sej imam tetoviran tudi napis Kori ... No, pa saj spi na drugi strani, tako, da se ne bo videlo (nasmeh).''

Matjaž je bil s končnim izdelkom zadovoljen. (Foto: Hitradio Center)

Radijski voditelj Tim Kores – Kori, čigar ime si je tetoviral zvesti poslušalec: ''Najprej bi povedal, da sem šokiran, da se je javilo toliko poslušalcev, ki so si bili pripravljeni tetovirati najini imeni. Moram reči, da si štejem v čast … Jaz si sicer nikoli ne bi dal tetovirati svojega imena, kaj šele od nekoga drugega. To napako sem že storil pred leti, ko sem si tetoviral ime takratne punce. Drugače pa res, vsa čast za pogum … Danes bom spil eno rundo na Matjaža …''