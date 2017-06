Nadiya Bychkova v London brez slovenskega potnega lista

Plesalka Nadiya Bychkova, svetovna in evropska prvakinja je nova zvezda BBC-jevega šova Strictly Come Dancing oz. po naše Zvezde plešejo. Pridružila se bo slovenskemu plesalcu in tudi že zmagovalcu šova Aljažu Škorjancu. Novica že več dni odmeva v britanskih medijih, sicer pa bo v London potovala brez slovenskega potnega lista.