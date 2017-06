Nadiyi Bychkovi so se uresničile sanje

V 15. sezoni britanske različice priljubljenega šova Zvezde plešejo - Strictly Come Dancing - se bo profesionalnim plesalcem pridružila tudi vrhunska plesalka Nadiya Bychkova.

"Neizmerno sem srečna, da se bom pridružila ekipi šova. To so bile ene izmed mojih največjih sanj in komaj čakam, da začnemo," je povedala.

28-letna plesalka in manekenka ukrajinsko-ruskega rodu je del trojice, ki bo v priljubljenem šovu zamenjala tri dosedanje plesalke (Natalie Lowe, Oksana Platero in zmagovalka zadnje sezone šova Joanne Clifton), ki so iz šova izstopile. Ob Nadiyi se bosta profesionalni plesni družini pridružili še 28-letna Avstralka Dianne Buswell in 26-letna Amy Dowden iz Walesa.

A post shared by BBC Strictly (@bbcstrictly) on Jun 21, 2017 at 7:05am PDT

Natančen datum začetka 15. sezone še ni znan, a vedno se sezone začnejo konec septembra, finale pa je pred božičem.

"Besede ne morejo opisati, kako vznemirjena sem," je zapisala na Facebooku. To sicer zanjo ni prvi tovrsten šov, nastopala je že v njegovi bosanski različici.

Glede na to, da je pred letom postala mamica deklice Mile, ki jo ima s partnerjem, nogometašem Mitjo Škarabotom, je to resnično vrhunski povratek s porodniške, bi lahko rekli. Bravo, Nadiya!