Natalija se sprašuje – kdo ima višjo?

Prikupna in vedno nasmejana Natalija Bratkovič, voditeljica resničnostnega šova Kmetija, se že pripravlja na novo vlogo – zaplesala bo namreč v glamuroznem šovu Zvezde plešejo, ki z drugo sezono prihaja na POP TV spomladi. Natalija, ki se bo kljub novemu izzivu trudila ostati zvesta svojim treningom kickboksa, se na prihajajočo oddajo že pripravlja, vedno pa najde čas za hudomušne trenutke, ki jih deli s svojimi oboževalci.

Tako je brez težav delila smešen trenutek, ko so ji urejali pričesko. "Ima kdo višjo?," je zapisala in oboževalci so se že pošalili nazaj. "Kaj ti je petardo razneslo," je v smehu zapisal eden od komentatorjev, drugi pa je zapisal, če so jo priklopili na elektriko.

Nadvse pa se oddaje veseli tudi Uroš Bitenc, ki je na Facebooku objavil skupno fotografijo iz studia: "Luči so se prižgale in zvezde so zasijale," je navdušeno zapisal ter dodal, da na kljub številčnim vprašanjem še ne ve, s kom se bo zavrtel na parketu: "Najbolj pogosto vprašanje, ki ga dobim: "S kom boš plesal?" ... ne vem. Šele pred oddajo bomo izvedeli, da bo lepo presenečenj za vse!."