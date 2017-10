Nataša navdušena nad sotekmovalkami

Nataša je odpotovala na Korčulo na priprave. (Foto: osebni arhiv)

World Top Model je največji svetovni izbor modelov, ki v svetu traja že 27 let, spremlja pa ga več kot 100 milijonov ljudi, modnih agencij, modnih agentov in poznavalcev mode. Nagrada je neverjetnih 200 tisoč evrov vredna pogodba z eno izmed največjih modnih agencij na svetu, ki ima svoje prostore v Milanu, Parizu in New Yorku. Slovenska zmagovalka, Nataša Ristić, se bo za to neverjetno nagrado potegovala decembra v Budimpešti.



Nataša je že odpotovala na Korčulo, kjer je na pripravah prejela številne napotke, kako biti korak bližje tej nagradi. Zaupala nam je, kako je bilo: "Bilo je odlično, uživali smo v čudovitih in toplih sončnih dneh. Vsak dan je bil zapolnjen z različnimi obveznostmi, kot so slikanja, snemanja na morju, ogled muzejev, jadranje. Čudovita izkušnja, ki mi je dala dobro popotnico za naprej. Vse zmagovalke World Top Model iz regije so posebne in unikatne. Že na samem začetku priprav sem se najbolje ujela Ano Gavran, World top model Croatia. Ana je bila moja favoritka že od prvega dne, ko sva se spoznali in vesela sem, da bo zastopala Hrvaško."



Nataša je že v prvem tednu po zmagi World Top Model Slovenia začela z delom modela. Postala je obraz priznane znamke v Sloveniji, na Hrvaškem, Italiji in Španiji, kaj kmalu pa tudi v Franciji, Avstriji in na Portugalskem. Nastopila pa bo tudi v dveh glasbenih videospotih. V kratkem pa jo seveda čakajo nove obveznosti in priprave na svetovni izbor.