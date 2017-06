Nazaj k naravi - biatlonec Klemen Bauer pokazal zadnjico

Na Instagram računu Cheeky Exploits, ekshibicionisti objavljajo fotografije svojih golih zadnjic, med njimi pa so tudi taki, ki si to drznejo narediti ob kakšni svetovno znani znamenitosti ali kraju. Od denimo vrtov Kensingtona ali londonske ulice Regent. Svoje fotografije so tako prispevali že pogumni popotniki iz Francije, Velike Britanije, Brazilije pa vse do Avstralije.

Med znanimi Slovenci pa je zdaj svojo golo zadnjico fotoaparatu nastavil tudi slovenski biatlonec Klemen Bauer. Oblačila je odložil nekje v nedrjih gora, zraven nagajive fotografije pa je zapisal, da se vrača k naravi ter besedo svoboda.