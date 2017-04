Neprecenljivi trenutki v krogu mlade družinice

Član izjemno priljubljenega ansambla Modrijani, Rok Švab, in njegova partnerica Petra, sta pred dnevi dobila sinčka Staša. Novopečena družinica že uživa v udobju svojega doma, malega junaka pa so prijazno sprejeli tudi "strici" Modrijani. "Vedno ti bomo stali ob strani in ti pokazali vse "kozlarije", ki ti jih mami in ati ne bosta," so bili šaljivi.