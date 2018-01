Nogomet je povezal slovenske glasbenike

Da gresta nogomet in glasba z roko v roki, so v Tolminu znova dokazali številni glasbeniki, ki so se odzvali dobrodelni pobudi bovškega župana Valterja Mlekuža in upokojenega nogometaša Ivice Vuliča, kajti zbirali so denar za letovanje otrok s posebnimi potrebami. Tako so se v malem nogometu pomerili nogometaši zlate generacije slovenskega nogometa, gospodarstveniki, župani, poslanci ter glasbeniki, ki so poskrbeli tudi za glasbeni del programa. Tako so denar za otroke zbirali tudi Modrijani, Čuki, Gadi, Vili Resnik, Poskočni muzikanti, Veseli svatje Muff, Isaac Palma in Dejan Vunjak.

Na dogodku je bila tudi ekipa POP IN, ki je z glasbeniki tudi poklepetala - več zvečer, v POP IN.

Isaac, mladi argentinski pevec, ki smo ga bolje spoznali v priljubljeni oddaji Slovenija ima talent, je tako navdušeno na svojem Facebook profilu zapisal: "Saj ni res, da znamo samo peti ... Dobrodelni smo in na današnjem glasbeno-nogometnem dogodku v Tolminu združujemo prijetno s koristnim! Celoten zbran izkupiček bo namenjen izobraževanju in usposabljanju otrok s posebnimi potrebami."

Nad dogajanjem in dobrodelno noto pa je bil navdušen tudi klarinetist in pevec Poskočnih muzikantov, radijski moderator in televizijski voditelj, seveda pa tudi lastnik ene najbolj slavnih pričesk pri nas, energični Dejan Krajnc, ki ga bomo spomladi videli v novi vlogi – v vlogi plesalca, kajti spomladi se na POP TV vrača plesni spektakel Zvezde plešejo. "Nogomet je povezal glasbenike in še marsikoga. S širokimi nasmehi smo zbrali visok znesek, ki ga bomo podarili malčkom," je veselo zapisal na Facebooku.