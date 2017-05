Nova Subrina, kjer so izbrali vonj z vašo pomočjo

V razvoju v Ljubljani so formulaciji novega šampona in balzama za bolj sijoče lase Subrina Smooth & Radiant skrbno načrtovali tako glede izbora sestavin kot tudi optimalne kakovosti za lase in lasišče. Tako kot vse njihove izdelke Subrina so tudi sveže novosti testirali izkušeni frizerji na prostovoljcih v Subrina Studiu. Zadnji korak v nastanku kozmetičnih izdelkov, to je izbiro vonja, pa so prepustili sodelujočim prostovoljcem. V Minicity-ju v Ljubljani so obiskovalcem lepotilnega kotička Subrina predstavili različne vonje in na koncu izbrali dišavo, ki je prejela največ glasov. Srečnim 20 izžrebancem, ki so soustvarjali Subrino, so kot prvim poslali paket šampona in balzama Smooth & Radiant, še čisto sveže iz proizvodnje v Lendavi. Subrina je tako kot vodilna slovenska znamka na področju nege las postala še bolj vaša.

Nov šampon in balzam za sijoče lase Subrina Smooth & Radiant vsebujeta razkošno negovalno arganovo olje in dragocen izvleček cvetov frangipani. Ta izjemna kombinacija cenjenih naravnih sestavin izboljša teksturo las in spremeni puste lase brez leska v zdrave in vitalne. Poleg omenjenih naravnih zakladov je šamponu in balzamu dodan tudi keratin, ki intenzivno obnovi že nastale poškodbe las in poskrbi, da bodo vaši lasje postali odpornejši na vsakodnevne negativne okoljske dejavnike.

Že med umivanjem s Subrina Smooth & Radiant boste občutili mehkobo, rezultat pa bodo sijoči, negovani in gladki lasje. Šampon in balzam Subrina sta formulirana BREZ parabenov, parafinskih olj, silikonov, umetnih barvil in konzervansov, ki sproščajo formaldehid – za vse, ki ste sestavinsko ozaveščeni ter želite za svoje lase le najodličnejšo in učinkovito nego.

Subrina, sinonim za balzam, že desetletja združuje izjemno tradicijo z dolgoletnimi izkušnjami in znanjem, ki sledi najnovejšim smernicam na področju kozmetike.

Subrina - moja od 1958.

