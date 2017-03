Nove družinske fotografije Rebeke Dremelj: Ne morem verjeti, da čas tako beži

Rebeka Dremelj in njeni hčerki, starejša Šajana in mlajša Sija (Foto: Tibor Golob)

Minilo je tri mesece, odkar je Rebeka Dremelj rodila drugo hčerkico Sijo. Čas hitro teče in tega se dobro zaveda tudi Rebeka, ki je objavila novo fotografijo, na kateri ji družbo delata tudi njeni princeski.

Rebeka je idejo za otroški prafum dobila pri starejši hčerki Šajani. (Foto: Tibor Golob)

''Gledam Šajano, pa potem Sijo in kar ne morem verjeti, da čas tako beži. Šajana je postala že prava gospodična, Sija pa bo, ko se bom obrnila okoli svoje 'tazadnje', ravno tako. Verjamem, da imate takšne izkušnje vse mamice! Meni je to 'prehitevanje' časa naravnost fascinantno,'' je na Facebooku zapisala Rebeka.

Njena prvorojenka Šajana je zrasla že v pravo malo deklico in si tako kot večina punčk želi, da bi bila princeska. Obožuje Elzo in Ano iz priljubljene risanke Ledeno kraljestvo ter rada nosi krila. Rebeka pravi, da jo Šajana pogosto posnema tudi pri ličenju in želi čim prej odrasti.

''Ko sem jo takole opazovala pri igri, kako se igra kozmetični salon, me je prešinilo … po moji bolezni in že odkar sem mama, mi je namreč zelo pomembno, kaj moj otrok vnaša nase in vase. Kako torej narediti nekaj dobrega za otroke, a jih ne prikrajšati za te čarobne domišljijske igre? Porodila se mi je ideja, da izdam otroški parfum MINI Ma Ma, namenjen vsem deklicam, ki rade posnemajo svoje mamice in bi rade tudi dišale kot one. Gre za parfum, ki je prilagojen uporabi na nežni otroški koži, je brez barvil in najpomembnejše - diši isto kot parfum mamice,'' je še zapisala vsestranska Rebeka, ki zagotavlja, da je MINI Ma Ma otroški parfum narejen v Sloveniji in ustreza vsem standardom evropske kozmetike, ter je vnesen tudi v bruseljski katalog odobrenih kozmetičnih izdelkov. Rebeka je tako ponosna in vesela, da lahko k svoji liniji parfumov in kozmetičnih izdelkov pristavi še enega.