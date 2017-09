Novo na sceni: Ekonomsko propagandni pop, dolg 90 minut

Erik Platon je alter ego strokovnjaka za digitalno komuniciranje Primoža Žižka, ki se je po dveh desetletjih manj izpostavljenih vlog na ustvarjalnih poljih vseh vrst, naposled odločil stopiti v prvi plan. Po desetletju priprav, snemanj in preobrazb idej, je minulo poletje zaokrožil ustvarjanje svojega prvega avtorskega albuma in ga naposled dal naprej. To je storil na domačem prizorišču, z odliko in brez zadržkov.



Ob sebi je zbral vrsto odličnih glasbenikov, večina jih je sodelovala že pri snemanju albuma, veliko pa so k dovršeni predstavi prispevali tudi mojstri zvoka, luči in videa. V okolju, ki je po naravi predano iluzijam, je nova glasba, EPP show, zazvenela prepričljivo, občinstvo, povečini iz vrst Žižkovih prijateljev in sopotnikov, pa jo je sprejelo z navdušenjem.





A tudi tisti, ki so na nov album pogledali z večje distance, nad tem, kar je uspelo Žižku, niso bili razočarani. Gre za suveren izdelek z dovršeno zvočno podobo in aranžmaji, ki mu bodo olajšali pot do radijskih postaj.

Veliko zaslug za to gre producentu in avtorju aranžmajev Žaretu Paku, ki je na koncertu poprijel tudi za kitaro, na albumu pa je občuten tudi vpliv Žižkovega dolgoletnega prijatelja, Tomislava Jovanovića Tokca. Ta se na albumu v skladbah Erik Platon, Superman in Kamasutra pojavi v vlogi soavtorja glasbe in besedila, pri večini skladb na albumu pa v vlogi spremljevalnega vokalista.



EPP ni klasični glasbeni protagonist, zato je tudi njegov pop, kamor žanrsko sodijo vse skladbe na albumu, nekoliko drugačen, bolj na drugo kot na prvo žogo in tematsko stran od klišejskih definicij odnosov, ki so v središču vseh pripovedi na albumu EPP.



Album je s tega vidika osvežilna novost, ki bo – tudi zaradi dejstva, da je Žižek zavezan svojim podjetniškim izzivom – gotovo bolj kot na odrih živel v radijskem etru in na digitalnih platformah. Kaj lahko pa se v življenju EPP zgodi še kak zanimiv preobrat …



Erika Platona je na promocijskem koncertu v Anton Podbevšek Teatru spremljala zasedba Problemi, v kateri so bili: bobnar Stephan Emig, klaviaturist Davor Klarič, basist Dejan Slak, kitarista Primož Moškon in Jernej Trobentar, tolkalist Primož Malenšek ter spremljevalni vokalisti Jure Košir, Roman Plut in Anja Ropotar.

Posebna gosta sta bila Tomislav Jovanović Tokac in Urška Žižek, koncert pa je povezoval Rok Terkaj.



Oblikovalec zvoka je bil Miha Arnuš, oblikovalec luči Simon Žižek, za vizualizacijo pa je poskrbel Gašper Brezovar.