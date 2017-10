Ota Širca Roš je femme fatale 2017

(Foto: Miro Majcen)

Ota Širca Roš je osvojila naziv femme fatale in postala najbolj usodna ženska leta 2017. Voditeljica oddaje POP IN je bralce in bralke ženskih revij prepričala s svojim pogledom na usodnost, ko je dejala, da je vsaka ženska usodna že zato, ker je ženska. Najbolj usodno se Ota počuti, ko je sproščena in srečna, v svojem okolju, ko lahko zapeljuje in ljudi navduši s svojimi vrlinami, ki sta nedvomno humor in strast do vsega, kar v življenju počne. Seveda pa se moramo zavedati, da z vsakim dejanjem vplivamo tudi na druge, pravi Ota, ki občuduje močne ženske, pa najsi bodo svetovne voditeljice, ki s svojim šarmom obračajo svet, ali vsakdanje gospodinje, ki moškim samo s pogledom spodnesejo tla pod nogami.

(Foto: Miro Majcen)

Za laskavi naziv so se potegovale še Nuša Lesar, Ula Furlan, Alja Viryent, Pia Škofic, Tjaša Perko, Hana Karim in Ines Erbus, ki so se prav tako udeležile slovesnega dogodka v Festivalni dvorani, na katerem je za zabavo "blažen med ženami" skrbel igralec Domen Valič, za glasbo Astrid Kljun, za to, da ni bil nihče lačen, pa s svojimi dobrotami chef Bine Volčič.